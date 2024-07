Flop Kean, la Fiorentina non ci sta: presa di posizione UFFICIALE

La Fiorentina risponde per le rime agli attacchi nei confronti di Moise Kean in seguito a un video di errori diventato virale

Tra i movimenti di mercato principali in questa finestra estiva c’è stato senza dubbio il passaggio di Moise Kean alla Fiorentina. L’attaccante classe 2000, che ha perso nell’ultimo anno anche la Nazionale e di conseguenza la possibilità di giocare Euro 2024, è ripartito quindi da Firenze dopo la lunga esperienza alla Juventus in seguito all’esplosione con la maglia del Verona.

Prima l’inizio sprint, poi qualche difficoltà, l’ottimo prestito al PSG che poteva far pensare all’inizio di una grande carriera. Una scintilla. Così non è stato e Moise Kean non ha trovato lo spazio che sperava. La Fiorentina può essere la piazza ideale, anche se la cifra spesa è comunque importante e porta con sé pressioni e aspettative. Il totale dice 13 milioni più 5 di bonus, numeri che hanno acuito anche le polemiche in seguito a un video dal ritiro viola circolato sui social. Nel filmato, Kean si cimentava in un classico gioco, in cui l’obiettivo è calciare il pallone in un enorme bersaglio come nelle freccette. E il risultato è stato pessimo, visto che i tentativi dell’attaccante arrivavano a malapena alla base dell’obiettivo, senza per cui collezionare punti. Neanche a dirlo, il video è diventato virale.

Questa mattina, però, la stessa Fiorentina ha pubblicato un filmato sui social che zittisce completamente le polemiche e spiega tutto. Kean stava infatti ‘sfidando’ dei bambini, per cui i suoi errori e tentativi velleitari sono stati del tutto volontari e voluti. Appunto con lo scopo di lasciar vincere quei piccoli tifosi e dar loro una bella gioia. E la descrizione del post su X fatta dal club gigliato piazza un’ulteriore replica: ‘I Campioni sono così: guerrieri in campo, leali con i bambini’. E nei commenti ovviamente sostenitori della Fiorentina e non, hanno applaudito sia il post della società che il comportamento dello stesso Kean con i bimbi. Come a dire, la ‘cattiveria’ (agonistica ovviamente) va usata solo in campo con gli avversari.