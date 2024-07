Non solo Morata, il Milan prende un altro attaccante: scambio in Serie A

Il Milan, oltre a Morata, cerca un altro rinforzo con caratteristiche diverse e sta parlando con un’altra big di Serie A

Il Milan è al momento l’unica big a non aver ancora concluso il colpo che si aspettavano i tifosi e il primo potrebbe essere Alvaro Morata. Lo spagnolo, ora impegnato a Euro 2024 con la finale in programma domenica contro l’Inghilterra, si è avvicinato sensibilmente e dopo l’Europe potrebbe sbarcare subito in Italia per le visite mediche. Un investimento importante quello dei rossoneri, anche dal punto di vista del contratto: 5 milioni per 4 anni con 13-15 milioni per il cartellino che è l’ammontare della clausola rescissoria per strapparlo all’Atletico Madrid. Per sostituire Giroud è pronto l’ex Juve, da affiancare a Jovic e a un altro attaccante con caratteristiche diverse, a livello tecnico e anagrafico.

In queste settimane si è parlato molto di nomi come Sesko, Sorloth, David e tantissimi altri ma la sorpresa può essere sempre dietro l’angolo. E non è escluso che arrivi addirittura dalla Serie A, da un’altra big del nostro campionato. Il nome, già circolato in realtà nei giorni scorsi, è quello di Tammy Abraham. L’inglese è in uscita dalla Roma, è reduce dalla riabilitazione per l’infortunio al crociato ed è rientrato nell’ultima parte di stagione, ma resta sacrificabile. Anche perché con i soldi derivati dalla sua cessione, i giallorossi potranno muoversi in entrata con più libertà per il centravanti titolare. Secondo quanto riportato su X da Matteo Moretto, Milan e Roma sono in contatto per Abraham e starebbero studiando una soluzione in grado di soddisfare tutte le parti coinvolte. Per questo non è neanche da escludere l’inserimento di una contropartita tecnica. Nel frattempo l’inglese ex Chelsea ha già detto sì ai rossoneri. L’eventuale arrivo del classe ’97 non sarebbe alternativo a quello di Alvaro Morata, che è in via di definizione.