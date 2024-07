Juventus, Giuntoli piazza un altro colpo: “Ufficiale nei prossimi giorni”

Il nuovo affare di Giuntoli dovrebbe chiudersi “intorno ai 40 milioni di euro, con 8 di questi che andrebbero nelle casse del Barcellona”

La Juventus è la protagonista assoluta di questo calciomercato estivo, almeno in Italia. Giuntoli vuole chiudere il cerchio dei colpi per il centrocampo con Koopmeiners, tenendo però aperti anche altri fronti. In particolare quello per la difesa, dove è in uscita Rugani nonostante il recente rinnovo. Non invece Federico Gatti, il quale rimarrà in bianconero a meno di proposte irrifiutabili.

Il Football director bianconero vuole aggiungere un profilo di spessore internazionale alla zona centrale del reparto arretrato, i maligni dicono in previsione di una cessione di Bremer. L’addio del brasiliano non va escluso, ma servirebbe un’offerta da 60/70 milioni per far vacillare la Juve, considerato che l’ex Torino è, nei piani, uno dei punti fermi di Thiago Motta.

L’obiettivo numero uno di Giuntoli sarebbe ora Jean-Claire Todibo, elemento che lui provò già a prendere quando era ancora Direttore sportivo del Napoli. E prima che il franco-guaiano si trasferisse dal Tolosa al Barcellona. Parliamo di circa cinque anni fa, con il classe ’99 nel frattempo maturato dopo le esperienze poco esaltanti in Catalogna e al Benfica.

Al Nizza ha trovato la sua dimensione, affermandosi come uno dei migliori centrali su piazza. Il suo contratto scade a giugno 2027, ma in Francia parlano di gentleman agreement tra lui e la proprietà per separarsi consensualmente in questa finestra estiva. Di fronte però a una proposta congrua, che stando a indiscrezioni dovrebbe essere intorno ai 40 milioni, perché i rossoneri hanno detto no a un’offerta da 35 proveniente dal West Ham. Che poi hanno virato su Kilman, ex obiettivo dello stesso Napoli, versando quasi 50 milioni di euro nelle casse del Wolverhampton.

Todibo alla Juventus per 40 milioni. Dalla Spagna: “Ufficiale nei prossimi giorni”

Giuntoli può però ‘sfruttare’ a proprio vantaggio gli eccellenti rapporti con la dirigenza nizzarda, come conferma la fresca operazione per Khephren Thuram. Il figlio d’arte, nonché fratello minore dell’interista Marcus, è costato 20 milioni di euro più bonus.

Todibo avrebbe già dato il suo totale gradimento al trasloco a Torino, alla corte di Motta. Fonti spagnole danno pressoché per certo il suo arrivo alla Juventus, per ‘Todofichajes’ il tutto si chiuderà intorno ai 40 milioni di euro, con 8 di questi che andrebbero nelle casse del Barcellona, il quale quando lo ha ceduto al Nizza ha avuto garantito una percentuale sulla futura rivendita. Addirittura per il portale ispanico Todibo-Juve sarà “ufficiale nei prossimi giorni”.