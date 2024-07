Juventus, Giuntoli ora piazza il colpo scudetto: la decisione è presa

Dopo un ottimo inizio di mercato, la Juventus fa ancora più sul serio: Giuntoli prepara il colpo per lo scudetto

Le squadre di Serie A sono al lavoro solo da pochi giorni in ritiro e non sono ancora scese in campo per i primi match di preparazione, ma la lotta scudetto si sta infiammando già adesso. Inevitabile, con il mercato sullo sfondo a stimolare la curiosità di addetti ai lavori e appassionati e la fantasia dei tifosi.

L’Inter sembra partire ancora una volta con i favori del pronostico, ma manca ancora più di un mese e mezzo alla fine del mercato e un mese e poco più all’inizio del campionato, con scenari dunque che possono ancora cambiare. Tra le inseguitrici, chi ha fatto la figura migliore è senza dubbio la Juventus, che ha piazzato già alcuni colpi molto importanti. Anche il Napoli si è già mosso discretamente bene e sogna altri colpi di livello per rilanciarsi. Un po’ ferme, per il momento, squadre come Milan e Roma che però devono necessariamente accelerare e a breve lo faranno.

Juventus, parte l’assalto a Koopmeiners: tutti d’accordo, l’affare cambia tutto

Chi sembra avere le maggiori probabilità di piazzare un acquisto da scudetto è la Juventus, che con Giuntoli ha appena iniziato a stravolgere la rosa bianconera e nei piani del ds bianconero il prossimo affare, quello in grado di far saltare il banco, si chiama Teun Koopmeiners. L’olandese è da tempo oggetto del desiderio di Giuntoli e il suo nome ravviverà di certo le prossime cronache di mercato.

La redazione di Calciomercato.it, in giornate così intense dal punto di vista delle contrattazioni, ha chiesto ai propri utenti su ‘X’ quale sarebbe il colpo di mercato che già adesso sposterebbe gli equilibri della corsa scudetto. L’affare Koopmeiners-Juventus ha raccolto in tal senso il 61,7% delle preferenze. Decisamente di minor impatto, nelle idee di chi ci segue, l’affare Morata-Milan (16%), quello Kim-Inter (14,9%) e quello Lukaku-Napoli (7,4%).