Juventus-Allegri, non è ancora finita: minacce e 12 mila euro di multa

Nonostante l’addio alla Juventus, Massimiliano Allegri continua a far discutere: ecco la decisione della FIGC

L’avventura, la seconda, sulla panchina della Juventus di Massimiliano Allegri è terminata nel peggiore dei modi, almeno dal punto di vista comportamentale. È, infatti, ancora negli occhi di tutti il siparietto scomposto durante e dopo la finale di Coppa Italia, vinta contro l’Atalanta il 16 maggio scorso allo stadio ‘Olimpico’ di Roma.

L’allenatore livornese, sul finire della gara è stato espulso a causa delle veementi proteste, culminate con quel ‘dov’è Rocchi (designatore arbitrale, ndr)’ mentre lasciava il terreno di gioco. Al termine della partita, invece, oltre ad aver allontanato palesemente l’uomo mercato Cristiano Giuntoli, con cui i rapporti non sono mai stati idilliaci, nella pancia dello stadio capitolino è avvenuto un duro confronto tra lo stesso Allegri e il direttore di ‘Tuttosport’, Guido Vaciago. Parole grosse e, poi, la pace suggellata da una stretta di mano nella redazione del quotidiano piemontese.

Nel frattempo, Allegri è stato, prima esonerato dai bianconeri per fare posto a Paolo Montero nelle ultime due partite del campionato di Serie A, mentre successivamente è arrivato un accordo per la rescissione consensuale del contratto, ancora in essere fino al giugno 2025. In ogni, attraverso il sito ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, sono state rese note le sanzioni comminate ad Allegri e alla società dopo la calda notte di Roma. “A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), l’ex tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è stato sanzionato con un’ammenda di 10.000 euro. A titolo di responsabilità oggettiva, è stata sanzionata anche la società bianconera con un’ammenda di 2.000 euro. A carico di Allegri era stato aperto un procedimento “per avere tenuto – al termine della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta dello scorso 16 maggio – un comportamento oltraggioso, aggressivo e minaccioso nei confronti del direttore di Tuttosport Guido Vaciago in un corridoio adiacente alla sala stampa”. Discorso chiuso, adesso è tempo di voltare pagina, per la Juve e Allegri.