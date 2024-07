Il saluto di Immobile alla Lazio: “Una bellissima storia d’amore” | VIDEO CM.IT

Le parole di Ciro Immobile in partenza dall’aeroporto di Fiumicino per l’inizio della sua nuova avventura con la maglia del Besiktas

Visibilmente commosso e non potrebbe essere altrimenti. In partenza alla volta della Turchia, Ciro Immobile ha condensato tutte le sue emozioni con un vero e proprio saluto ai tifosi della Lazio. Di seguito le parole dell’ormai ex capitano della Lazio raccolte da calciomercato.it:

COSA LASCIO QUI? Otto anni bellissimi, è stato fantastico: un percorso eccezionale. Come tutte le storie hanno un inizio e una fine. Ora inizia una nuova avventura in cui ci catapultiamo al massimo come ho fatto il primo giorno in cui sono arrivato qui. La Lazio cosa lascia a te? Tanto, come uomo e come calciatore: è stata una bellissima storia d’amore, ora è finita. I tifosi mi hanno dimostrato anche in questi giorni tutto il loro affetto. Ho voluto fare loro una sorpresa, un video di saluto e penso che sia il minimo. C’è rammarico per come è finita? No rammarico no, è stata una decisione presa con la massima serenità. Come ho detto prima c’è un inizio e una fine per tutto: l’ultimo anno e mezzo non è stato facilissimo. Era giusto così, non è colpa di nessuno”.

SCELTA DIFFICILE – “L’importante è che si è sereni quando si fanno determinate scelte, io lo sono. Ovviamente dispiace soprattutto per la mia famiglia, con la quale avevo trovato una stabilità qui a Roma e speriamo di trovarla anche lì. Quando hai deciso? Appena è arrivata l’offerta del Besiktas ho parlato con mia moglie, il presidente e la società e abbiamo deciso di intraprendere questa strada”.

CHE LAZIO LASCIO? “Con un grande allenatore con cui ho parlato in questi giorni. Ho parlato con i compagni, ho cercato di essere d’aiuto fino alla fine anche se vivevo momenti difficili dal punto di vista personale. La squadra mi sembra giovane e con voglia. Solo un arrivederci? Me lo auguro, la società poi deciderà. Adesso voglio ancora giocare”.