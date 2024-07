Rissa in campo: intervengono Mourinho e Gattuso

Nelle scorse ore si è consumata un’amichevole di prestigio tra due vecchie conoscenze del calcio italiano: Josè Mourinho e Gennaro Gattuso. Si registra però un episodio da dimenticare

Dopo l’esperienza alla Roma culminata con l’avvicendamento a stagione in corso con Daniele De Rossi, Josè Mourinho ha scelto la Turchia per ripartire e provare a tornare a brillare in un campionato per lui nuovo.

Lo Special One è infatti finito alla guida del Fenerbahce, club che punta a tornare a vincere il titolo dopo averlo perso per soli tre punti alle spalle del Galatasaray. Non parte però sotto i migliori auspici l’avventura di Mourinho che ha perso ieri la sua prima amichevole sulla panchina gialloblù contro l’Hajduk Spalato di un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano come Gennaro Gattuso.

La gara è terminata 1-0 con un gol all’85 del sedicenne Durdov, che ha quindi mandato subito al tappeto lo Special One. La vera notizia della sfida alla Merkur-Arena di Graz risiede però nell’alta tensione che si è manifestata ad un certo punto della partita. Gli animi si son infatti accesi e c’è stata un particolare una mini rissa innescata da un alterco tra l’ex interista Livaja e Djiku, venuti alle mani.

Una situazione bollente che ha portato ad un capannello di calciatori e membri dei rispettivi staff, con annesso intervento degli stessi Mourinho e Gattuso per placare la situazione e riportarla sui binari della normalità.