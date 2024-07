Caos Inter: “Due anni senza testa”

La storia, anche societaria, dell’Inter è cambiata spesso e volentieri negli ultimi anni. Le ultime sulla società milanese ex Lionrock: situazione molto particolare

Se in campo l‘Inter nell’ultima stagione ha raccolto ampi successi e consensi grazie alla vittoria di un campionato assolutamente dominato, lo stesso non si può dire per la gestione extra campo, che ha portato all’ennesimo passaggio di consegne.

Nulla da fare per l’ex numero uno Steven Zhang che ha dovuto cedere le redini ad Oaktree per il mancato pagamento di un finanziamento da 395 milioni di euro scaduto lo scorso maggio. I manager del fondo statunitense hanno quindi gradualmente preso il controllo della società meneghina.

Tra le varie modifiche apportate intorno alla galassia Inter, come evidenziato ‘Calcio e finanza’ nei giorni scorsi Katherine Ralph è stata nominata amministratrice unica di International Sports Capital Spa, ovvero la società italiana che ha in pancia il 31% dell’Inter, creata in passato dall’ex presidente Thohir e acquisita nel 2019 dal fondo LionRock.

Inter, il caso LionRock e quel 31% rimasto ‘senza testa’

LionRock Capital, fondo di private equity di Hong Kong, era entrato nell’Inter nel corso del febbraio 2019 rilevando il 31,05% delle azioni del club meneghino dall’ex presidente Erick Thohir.

Nella transizione da Suning a Oaktree c’è stato dunque anche un passaggio delle quote del 31% legate alla stessa LionRock. Da un comunicato interista dello scorso maggio si legge: ” Inter è stata inoltre informata che GH ha acquisito altresì il controllo e la proprietà di LionRock Zuqiu Limited, società che detiene indirettamente, tramite la sua controllata International Sports CapitalS.p.A., il 31,05% delle azioni di Inter”.

In relazione al caso specifico di LionRock, ‘La Stampa’ ha evidenziato come sia rimasta senza organi amministrativi, e dunque senza la ‘testa’ per ben 20 mesi di fila.