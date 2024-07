Missione Juve per il nuovo pallino di Thiago Motta: già fissato il prezzo

La Juventus ha individuato un altro centrocampista, vecchio pallino di Motta che lo ha allenato lo scorso anno al Bologna

La Juventus è stata senza dubbio una delle società più attive sul mercato in queste prime settimane. Oltre a Di Gregorio, sono arrivati anche Douglas Luiz e Khephren Thuram, per cui si aspetta ovviamente solo l’ufficialità dopo l’arrivo a Torino. Thiago Motta vede la sua rosa prendere forma, ma ovviamente c’è ancora da lavorare per sfoltire i ‘rami secchi‘ e farne crescere di nuovi.

Kean è partito in direzione Fiorentina, Barrenechea e Iling jr. si sono accasati all’Aston Villa nello scambio con Douglas Luiz. C’è da risolvere la questione Chiesa, sempre in orbita Roma che insiste e spinge anche se il calciatore non ha fretta. Intanto i bianconeri sperano di regalare a Motta altri colpi importanti, in attacco magari con Sancho, in difesa dove si parla di Todibo e ancora a centrocampo. Il sogno resta Teun Koopmeiners, ma servono parecchi soldi che Giuntoli vorrebbe ricavare dalla cessione di Chiesa che, come spiegato, ad ora procede un po’ al rallenty. Intanto dall’estero spunta un altro nome per la mediana, che si sta mettendo in mostra a Euro 2024 ed è pure un ex Serie A. Parliamo di Jerdy Schouten, che con gli infortuni di tre titolari come lo stesso Koopmeiners, De Roon e De Jong, ha preso in mano le redini del centrocampo olandese insieme a Reijnders.

La Juventus su Schouten: il PSV Eindhoven spara alto

Lo scorso anno il PSV Eindhoven lo ha preso dal Bologna per circa 15 milioni e lui ha disputato un’ottima stagione vincendo lo scudetto con 4 gol in 29 partite di campionato, a cui si aggiungono 7 presenze in Champions. È un classe ’97, nel pieno della maturità, conosce appunto la Serie A anche Thiago Motta che lo ha allenato un anno al Dall’Ara. I due, dopo qualche incomprensione iniziale, hanno creato un ottimo legame di stima reciproca e c’è da credere che tornerebbero volentieri a lavorare insieme.

Secondo l’Eindhoven Dagblaad, la Juventus è uno dei due club interessati a Schouten insieme al Borussia Dortmund (città dove stasera giocherà la semifinale con l’Inghilterra a Euro 2024). Ma il PSV è bottega cara e per lasciarlo andare chiederebbe addirittura una cifra compresa tra 40 e 50 milioni di euro. Difficile per non dire impossibile arrivare a incassare così tanto. Il motivo è la lunga durata del contratto (2028) e la volontà degli olandesi di non privarsi assolutamente del centrocampista. Resta da chiedersi se davvero i bianconeri abbiano bisogno di un altro innesto in mediana dopo i colpi Douglas Luiz e Thuram e il continuo pressing sull’Atalanta per Koopmeiners. Il PSV Eindhoven potrebbe cautelarsi con un adeguamento di contratto, la Juventus per ora non può fare altro se non restare alla finestra e valutare. Sarebbe difficile di certo dire no ai bianconeri, soprattutto se il calciatore dovesse spingere.