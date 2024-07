Khephren Thuram parla già da juventino: il fratello Marcus accende il derby d’Italia

Primo giorno alla Juventus per Khephren Thuram, c’è già il siparietto a distanza e la “sfida” con il fratello Marcus all’Inter

Un Thuram alla Juventus, di nuovo, dopo l’epopea di Lilian nei primi anni Duemila. Cinque stagioni di grandi successi per l’ex difensore in bianconero, un volto rimasto storico e amatissimo dai tifosi. Ora, proverà a ripercorrere le sue orme il figlio Khephren, approdato a Torino dal Nizza.

Affare da 20 milioni di euro per la Juventus, che mette a segno il suo terzo colpo in entrata in questo mercato dopo gli arrivi di Douglas Luiz e Di Gregorio. Secondo colpo in linea mediana per i bianconeri, che vogliono dare un volto più giovane e qualitativo al reparto. Il giovane centrocampista, che ha firmato un contratto quinquennale fino al 2029, è stato salutato con entusiasmo dai tifosi che attendevano con ansia il suo arrivo. L’inseguimento di Cristiano Giuntoli ha avuto successo, le migliori condizioni rispetto al recente passato in cui le cifre erano decisamente meno alla portata della Juventus hanno permesso la felice conclusione dell’affare.

Khephren Thuram arriva con notevoli aspettative, ma ha tutta l’intenzione di far bene e naturalmente chi meglio di suo padre, che qui è stato una leggenda, può spiegargli cosa rappresenti la Juventus. Lo ha dichiarato lui stesso nella prima intervista ai canali ufficiali del club: “Non ricordo di papà quando giocava qui allo stadio Delle Alpi, ma mi ha detto che è il più grande club d’Italia e per lui il più grande del mondo – ha spiegato il 23enne – Mi ha detto che qui si gioca per vincere sempre”.

C’è stato spazio anche per un altro siparietto, con Thuram padre che gli ha presentato Gianluca Pessotto, dicendogli: “Questo è tuo zio“. Intanto, a distanza, ha detto la sua anche il fratello Marcus, con cui ci sarà inevitabile rivalità in campo visto che l’attaccante è un giocatore dell’Inter. Il derby d’Italia per lo scudetto si infiamma ulteriormente e Marcus ha commentato sui social l’ufficialità di Khephren alla Juventus in maniera ironica, scrivendo: “Sei figlio unico!“. Quando i campioni d’Italia e i bianconeri si troveranno di fronte, alla nona giornata, se ne vedranno delle belle.