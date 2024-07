Euro 2024, Febbre al 90′ per l’Inghilterra: Olanda battuta, è finale

Vittoria all’ultimo nella semifinale di Euro 2024 per l’Inghilterra, 2-1 all’Olanda siglato da Watkins nel finale: i britannici accedono all’ultimo atto con la Spagna

All’ultimo respiro, come agli ottavi, come ai quarti, l’ultima parola a Euro 2024 è sempre dell’Inghilterra. Olanda battuta in semifinale per 2-1 con la rete decisiva di Watkins al 90esimo, dopo le reti di Simons e Kane in avvio di partita. I britannici potranno riprovare l’assalto al loro primo titolo continentale, domenica sera contro la Spagna.

Partita subito dai ritmi altissimi, come quella di ieri tra Spagna e Francia. Sblocca il match l’Olanda con un break vincente di Simons, che ruba palla, riparte e con un gran destro batte Pickford. L’Inghilterra però riesce a reagire prontamente, Kane chiama Verbruggen a una parata difficile poi si guadagna un rigore per un intervento ingenuo di Dumfries ai suoi danni, penalty trasformato impeccabilmente. I britannici accelerano ulteriormente, con un Foden superlativo, che si vede murare da Dumfries sulla linea, colpisce il palo con un gran sinistro a giro e chiama ancora Verbruggen all’intervento, ma anche l’Olanda si fa vedere in contropiede e con Dumfries colpisce la traversa su azione d’angolo.

Equilibrio che permane nella ripresa, anche se l’intensità si abbassa. L’Olanda gestisce meglio il forcing inglese, meno efficace, e con Van Dijk ha una grande chance, sventata da Pickford, poi attento anche su un destro di Simons. Folata dell’Inghilterra, ma la gioia di Saka dura un attimo, per il fuorigioco di partenza di Walker autore dell’assist. Ci prova poi Palmer, ma sciupa da ottima posizione. Al novantesimo esatto, poi, Watkins, entrato al posto di Kane, trova un diagonale splendido per il gol della vittoria, che manda Southgate e i suoi in finale come tre anni fa. Delusione tremenda per l’Olanda, domenica si sfideranno Inghilterra e Spagna per il titolo.

OLANDA-INGHILTERRA 1-2 – 7′ Simons (O), 18′ Kane rig. (I), 90′ Watkins (I)