Dall’Inter al Milan: fatta per l’attaccante

Si muove il calciomercato del Milan. Il Diavolo ha chiuso per l’attaccante, che presto sarà a Milanello: il punto della situazione

Il calciomercato del Milan sta faticando a decollare. Il club rossonero non ha ancora messo a segno alcun colpo, ma ben presto potrebbe arrivare il nuovo centravanti. Archiviato definitivamente l’affare Joshua Zirkzee, il Diavolo ha spostato le proprie attenzioni su Alvaro Morata.

Il club rossonero è così in forte pressing sullo spagnolo e si augura fortemente di poter chiudere il prima possibile. D’altronde tutto è abbastanza apparecchiato: il Milan dovrà chiaramente pagare la clausola rescissoria da 13 milioni di euro, per strapparlo all’Atletico Madrid e allo stesso tempo garantire al giocatore uno stipendio da 4,5/5 milioni di euro netti a stagione per almeno tre anni. Dalle parti di via Aldo Rossi si respira ottimismo e si aspetta il sì di Morata per la fumata bianca. Il calciomercato rossonero, inevitabilmente, dovrà partire dal centravanti. E’ il numero nove la priorità di Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada, ma è chiaro che nel corso dell’estate potranno arrivare altri calciatori, soprattutto se ne usciranno degli altri.

Il Milan, come detto dallo svedese, non vuole una rosa lunga e senza qualche cessione, il mercato in entrata potrebbe essere bloccato. Il Diavolo ha comunque le idee chiare e sa che dopo il centravanti le priorità sono rappresentate da un centrocampista con caratteristiche difensive e un terzino destro che possa far crescere il livello sulla fascia.

Calciomercato, Longo per il Milan Futuro

Come detto l’obiettivo del club rossonero è di avere una rosa non lunghissima, di 23 giocatori, anche per poter sfruttare la presenza dei tanti giovani che si alleneranno a Milanello con il Milan Futuro. I giovani di Daniele Bonera, come è stato spiegato, lavoreranno in contemporanea agli uomini di Paulo Fonseca. Sarà poi il portoghese a decidere chi sarà pronto per giocare con i grandi.

Nel frattempo il club rossonero è davvero attivo per il Milan Futuro. Il Diavolo vuole farsi trovare pronto in un campionato complicato come quello di Serie C. L’obiettivo è chiaramente quello di far crescere i giovani, che saranno il fulcro della squadra. Ma la rosa ha bisogno anche di giocatori esperti, che conoscono bene la categoria ed è verso questa direzione che si sta muovendo il mercato. Il Milan Futuro dopo aver messo le mani su Gabriele Minotti, Mbarick Fall e Mattia Sandri, ha chiuso per Samuele Longo. L’attaccante classe 1992, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, è un’ex promessa del calcio italiano. In questi anni ha indossato diverse maglie, l’ultima quella del Ponferradina. L’ex Inter è dunque pronto a diventare un attaccante rossonero, dopo chiaramente aver svolto le visite mediche.