Volo nella Capitale già prenotato: accordo raggiunto e addio Juve

Accordo raggiunto e addio immediato alla Juve. L’indiscrezione sul big bianconero e tutte le cifre e i dettagli del possibile affare

È la settimana dei raduni e dell’inizio dei ritiri estivi dei club di Serie A. Comincia ufficialmente la nuova stagione, con il calciomercato sempre più nel vivo. L’assoluta protagonista di queste settimane è la Juventus.

In vista del ritorno in Champions League e delle cinque competizioni con Supercoppa italiana e nuovo Mondiale per Club, Giuntoli e la dirigenza bianconera sono al lavoro per rinfoltire e rinforzare la rosa di Thiago Motta. Sono già arrivati a Torino il nuovo portiere, Di Gregorio, e due centrocampista, Douglas Luiz e Khéphren Thuram. Il prossimo obiettivo è Teun Koopmeiners dell’Atalanta, nonostante la resistenza del club bergamasco che continua a chiedere fino a 60 milioni di euro.

Per l’assalto decisivo all’olandese saranno necessarie alcune cessioni importanti in casa Juventus. Il nome in cima alla lista dei partenti è Federico Chiesa, insieme a Dean Huijsen. Il difensore classe 2005, reduce dal prestito alla Roma, ha mercato in Serie A e all’estero e potrebbe essere sacrificato per i prossimi colpi in entrata. Nelle ultime settimane è salita la candidatura del Paris Saint-Germain.

Calciomercato Juve, Huijsen verso il PSG: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, il PSG e l’entourage di Huijsen sarebbero molto vicini al raggiungimento di un accordo contrattuale. Il club bianconero avrebbe già avviato i contatti anche con la Juve, avanza la trattativa per il classe 2005.

L’ex Roma è valutato dai bianconeri intorno ai 25-30 milioni di euro, una cifra che non rappresenta un ostacolo per il Paris Saint-Germain. La Juve resta in attesa della proposta ufficiale dei francesi, mentre Huijsen sembra ormai ad un passo dall’intesa con il club parigino. Il suo futuro è sempre più lontano da Torino.