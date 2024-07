Serie A sotto shock: il PSG li prende con 200 milioni

Bomba di mercato con il PSG pronto ad abbattersi sulla Serie A e in particolare sul Napoli: offerti addirittura 200 milioni per due giocatori

Il Napoli, insieme alla Juventus e anche alla Lazio, è tra le big sicuramente più attive in questa fase di mercato. In queste ore sono arrivati Spinazzola, Marin, Popovic e nella giornata di domani è atteso per le visite mediche anche Alessandro Buongiorno che è il vero colpo di De Laurentiis.

Non solo, perché gli azzurri continuano a lavorare per un altro svincolato come Mario Hermoso, ex Atletico Madrid su cui ci sono anche altri club. Il prossimo passo sarà poi anche sostituire Zielinski e soprattutto risistemare l’attacco. Anche se pare più complicato del previsto, nonostante i nomi siano gli stessi da alcune settimane: Lukaku e Dovbyk, anche se l’ucraino alla fine dovrebbe restare al Girona. Senza contare poi Politano e anche Di Lorenzo, altri due che potrebbero anche lasciare il Maradona. Insomma, un’estate rovente quella che continua ad aspettare il Napoli. E che dipenderà soprattutto dalla cessione di Victor Osimhen, per cui De Laurentiis attende ‘semplicemente’ che qualcuno paghi la clausola da 120-130 milioni. Al momento, però, non sembrano esserci piste particolarmente calde, neanche la Premier League che fino a qualche mese fa poteva essere la destinazione più probabile. C’è sempre e soprattutto il PSG, che però non ha adocchiato solo il nigeriano dalle parti di Napoli. L’altro nome nel mirino da tempo è Kvicha Kvaratskhelia, al centro di tantissima voci di mercato anche derivate dalle parole del padre e l’agente.

Napoli, Osimhen più Kvaratskhelia: la maxi-offerta del PSG

Un caso poi parzialmente rientrato, col georgiano pronto a restare soprattutto per volontà di Antonio Conte. Poi, si sa, le vie del mercato sono infinite e ai francesi non mancano di certo le risorse, anche se negli ultimi anni la filosofia societaria è un po’ cambiata. Secondo quanto riportato su X dal giornalista esperto di mercato Paolo Bargiggia, infatti, lo stesso PSG avrebbe addirittura offerto al Napoli ben 200 milioni di euro per il ‘pacchetto’ completo, ovvero Osimhen più Kvaratskhelia.

Una cifra teoricamente monstre, ma all’atto pratico difficilmente accettabile da De Laurentiis. Questo considerando i circa 120 milioni di clausola per il bomber nigeriano, che porterebbero a 80 milioni la valutazione del georgiano. Decisamente pochi per un calciatore valutato anche lui circa 100 milioni. Se Kvara va comunque verso la permanenza, a meno di proposte davvero indecenti, la situazione Osimhen continua a essere un problema non da poco per il club partenopeo. Virtualmente è lontano da Napoli da diversi mesi, ma in pratica su di lui non c’è grande movimento e per questo intanto dovrà cominciare il ritiro con i compagni a Dimaro. In attesa magari che la Premier si svegli o l’Arabia torni all’attacco. Ma nel frattempo blocca il resto del mercato in quel repart.