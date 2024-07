Nuovo agente e niente Milan: l’Europeo rovina tutto

Dopo aver presentato ufficialmente Paulo Fonseca, il Milan spera di chiudere a breve il primo vero colpo estivo

Nonostante il tema principale in casa Milan sia il reperimento di un nuovo attaccante, dirigenza e scout rossoneri continuano a lavorare su più fronti per regalare a Paulo Fonseca nuovi rinforzi un po’ in ogni settore del campo. Lo sprint deciso su Alvaro Morata non ha del tutto tranquillizzato i tifosi rossoneri, che hanno manifestato sui social le proprie perplessità sulle strategie rossonere, soprattutto dopo aver visto sfumare il sogno Joshua Zirkzee.

Per quanto riguarda la mediana, tra entrate e uscite la situazione resta molto fluida. Nella giornata di ieri, ad esempio, vi abbiamo raccontato di come Tijjani Reijnders sia stato proposto alla Roma, Impegnato nella semifinale di Euro 2024 contro l’Inghilterra, il centrocampista olandese non viene ritenuto incedibile dai rossoneri, nonostante una prima stagione tutto sommato positiva. Per quanto riguarda i potenziali acquisti, diversi profili sono stati accostati al club lombardo nel corso di queste settimane.

Calciomercato Milan, allarme Borussia Dortmund in mediana

A fine giugno abbiamo parlato delle difficoltà di arrivare ad André del Fluminense, vista la valutazione da almeno 30-35 milioni di euro. Decisamente più economica è la pista che conduce a Londra e più precisamente nel quartier generale del Tottenham, dove si monitora con attenzione la situazione di Pierre-Emile Hojbjerg. Nel ricordare che il centrocampista danese ha di recente cambiato agente proprio per facilitare un addio agli ‘Spurs’, ‘Football Insider’ ha fatto il punto sul futuro di uno dei migliori elementi della Danimarca a Euro 2024.

Proprio le buone prestazioni in Germania hanno fatto riattivare i radar di diverse squadre europee, comprese Atletico Madrid e Milan, per l’appunto. Secondo il portale inglese, tuttavia, nelle ultime ore sarebbe tornata prepotentemente in auge la minaccia Borussia Dortmund. Reduce dalla finale persa in Champions League contro il Real Madrid, la squadra tedesca è pronta ad affrontare un profondo restyling della rosa e uno dei reparti maggiormente interessati sarà proprio quello di centrocampo,