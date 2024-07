Italia, che botta con Spalletti: 165 milioni di euro

Le ultime news Italia dopo gli Europei in Germania svelano una cifra da capogiro per Spalletti: 165 milioni di euro

Questa sera con Spagna-Francia prendono il via le semifinali di Euro 2024, mentre domani verrà fuori il nome dell’altra finalista tra Olanda e Inghilterra. La rassegna continentale non è stata positiva, invece, per l’Italia.

Superato a fatica il girone con un gol al 98esimo di Zaccagni contro la Croazia, gli Azzurri sono poi stati eliminati già agli ottavi di finale dopo una pessima prestazione contro la Svizzera. Il flop della Nazionale di Luciano Spalletti in terra tedesca ha provocato anche un danno economico a tutto il Bel Paese. Da uno studio pubblicato da Susini Group StP, sleader nella consulenza del lavoro, è emerso che dopo la vittoria di tre anni fa, c’era stata una crescita del Prodotto Interno Lordo pari allo 0,7%, cui si aggiunsero 12 miliardi di euro grazie alle esportazioni e alla maggiore diffusione del brand Made in Italy nel resto di Europa e nel mondo. La perdita economica per la prematura eliminazione dell’Italia di Spalletti, se si considerano i mancati ricavi per la Federazione Italiana Giuoco Calcio, l’impatto sul turismo, le sponsorizzazioni ed il merchandising, si aggira intorno ai 165 milioni di euro.