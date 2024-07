Follia e paura: Maignan protagonista di Spagna-Francia

Ecco cosa è successo ad inizio ripresa di Spagna-Francia, semifinale degli Europei che si stanno svolgendo in Germania, al portiere francese del Milan

E’ un Europeo più che positivo quello di Mike Maignan. Il portiere del Milan è tornato ai suoi livelli con prestazioni davvero importanti. Oggi nel match della sua Francia, contro la Spagna, non ha potuto far nulla nei gol di Lamine Yamal e Dani Olmo.

Il tiro del giocatore del Barcellona era davvero imparabile, quello del calciatore del Lipsia è diventato imprendibile dopo la deviazione. Il numero 16 rossonero ha avuto, però, modo di rendersi protagonista ugualmente.

E’ successo nei minuti iniziali del secondo tempo del match, valevole per le semifinali degli Europei 2024: Mike Maignan ha deciso di lasciare i pali e la propria area di rigore, e di correre velocemente verso il pallone per riuscire ad anticipare uno scatenato Nico Williams.

Maignan show: intervento da difensore e rischio infortunio

Il portiere del Milan si è così esibito in una scivolata perfetta, che ha stupito proprio tutti e anche lo stesso attaccante spagnolo, che sorpreso dalla presenza dell’ex Lille, si è visto soffiare il pallone.

Un pallone rimasto in possesso di Maignan, che ha potuto così anche far ripartire l’azione con la sua solita precisione. Ma dopo il grande gesto da difensore vero, che ha fatto urlare alla ‘follia’ tifosi del Milan e della Francia, oltre a diversi addetti ai lavori, Maignan ha fatto spaventare i propri sostenitori, toccandosi sotto il gluteo, all’altezza dell’inserzione del flessore. Dopo un po’ di stretching e qualche smorfia, però, la paura è rientrata, con il francese rimasto regolarmente tra i pali. Al termine della partita capiremo certamente meglio quali sono le condizioni di Mike Maignan.

🎶Mikey Maignan, running down the wing🎶

🎶 Mikey Maignan, what are you doing?🎶 — ✨H⚡️❤️‍🔥🏴‍☠️ (@Aitch_GKR) July 9, 2024

Jenas calling a truly brilliant piece of goalkeeping by Maignan lucky is mad — Hunter Godson (@HunterGodson) July 9, 2024

Madonna Mike quanto sei forte hahahaha — Maignanismo (@DavidePapa15) July 9, 2024

Maignan est un grand malade mdrrr — AC Milan – FR (@AC_MilanFR) July 9, 2024

Watch out Maignan touching his triceps after that fantastic tackle #EURO2024 #SpainFrance — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 9, 2024