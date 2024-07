Euro 2024, bufera sull’arbitro condannato per partite truccate

Euro 2024, bufera a poche ore dall’inizio delle semifinali: accuse nei confronti dell’arbitro, condannato per partite truccate

La sfida tra Spagna e Francia in programma a Monaco di Baviera decreterà la prima finalista di Euro 2024. A sfidare la vincente sarà una tra Inghilterra e Olanda.

Gli inglesi, vicecampioni d’Europa in carica, sognano di sollevare il loro primo trofeo. Gli ‘oranje’ invece, tornati in semifinale 20 anni dall’ultima volta, sognano di vincere come nel 1988, proprio in Germania. Nel frattempo però, a poche ore dal fischio d’inizio di quella che sarà la seconda semifinale, piovono polemiche in merito a quella che è la nomina dell’arbitro di gara. A dirigere la sfida di Dortmund sarà infatti il fischietto tedesco 43enne Felix Zweyer.

Olanda-Inghilterra, i media inglesi all’attacco: l’arbitro Zwayer nel mirino

I media inglesi hanno però contestato la scelta della Uefa. Zweyer, che nel corso di questo Europeo ha già arbitrato l’Olanda nella sfida contro la Romania, oltre ad aver diretto due gare nella fase a gironi, Italia-Albania e Turchia-Portogallo.

Dall’Inghilterra però hanno rivangato nel passato del 43enne direttore di gara nato a Berlino, che nel 2005 era stato coinvolto nello scandalo scommesse scoppiato in Germania. I media inglesi hanno ricordato che Zwayer è stato squalificato per sei mesi dopo aver accettato una mazzetta di 300 euro da un collega in una partita delle serie inferiori tedesche. Era stato proprio lui, insieme ad altri tre colleghi, a confessare la combine arbitrale alla Federcalcio tedesca (Dfb), parlando anche del suo coinvolgimento. A seguito della sua confessione ha subito appunto una squalifica di 6 mesi. La sanzione però non è stata resa pubblica dalla Dfb ed è stata resa nota soltanto grazie ad un’inchiesta giornalistica qualche anno dopo. Si alimentano quindi le polemiche, in un match già molto delicato alla vigilia, che vedrà in campo, tra l’altro, due tra le più grandi rivali calcistiche della Germania, dirette proprio da un arbitro tedesco.