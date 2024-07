Colpo a sorpresa: Giuntoli chiude un altro affare per la Juve

Possibile colpo a sorpresa per la Juventus: Giuntoli vuole chiudere un altro affare in entrata. L’indiscrezione di calciomercato

Non si ferma il calciomercato in entrata della Juve dopo i colpi Douglas Luiz, Di Gregorio e Khephren Thuram. Spunta anche un nome nuovo per un possibile colpo in prospettiva dei bianconeri.

Secondo quanto riportato da ‘Relevo’, la Juventus avrebbe messo nel mirino Fer López, giovane talento classe 2004 che milita nella seconda squadra del Celta Vigo. Il gioiello spagnolo è reduce da una stagione super, con il Celta B ha anche sfiorato la promozione in Seconda Divisione. Le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni delle big spagnole e non solo. Sulle sue tracce ci sarebbe ora anche la dirigenza della Juve.

Calciomercato Juve, spunta il talento spagnolo Fer Lopez: i dettagli

Oltre a Barcellona e Real Madrid in Spagna, anche la Juventus si sarebbe così iscritta alla corsa per il nuovo gioiello spagnolo. Il club bianconero starebbe pensando seriamente ad un assalto immediato per anticipare la concorrenza.

Per Fer Lopez non ci sono ancora offerte concrete, il Celta fa riferimento alla clausola rescissoria presente nel contratto che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Il trequartista classe 2004 è in scadenza di contratto nel 2025, anche se il Celta è fiducioso sul rinnovo. Barça, Real (e Juve) permettendo.