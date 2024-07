Thiago Motta ne ha scelti due: il post Chiesa è già iniziato

Thiago Motta è sbarcato a Torino ed è già all’opera per definire la sua Juventus: capitolo Chiesa e il futuro di Soulé le priorità

È iniziata l’era Thiago Motta in casa Juventus: ieri sera il tecnico italo-brasiliano è sbarcato a Torino, ripreso dalle telecamere di Calciomercato.it, e ha passato la prima notte alla Continassa. Da questa mattina lavorerà a capofitto sulla sua squadra, tra campo e mercato.

In questi giorni che precederanno il raduno con i calciatori che non sono stati impegnati con le rispettive nazionali, Thiago Motta avrà anche diversi confronti con Cristiano Giuntoli e con la dirigenza bianconera per definire le prossime mosse di mercato. La priorità è quella di risolvere una volta per tutte la questione relativa a Federico Chiesa: come riportato a più riprese su queste pagine, il figlio d’arte è considerato in uscita dalla Juventus e la Roma resta il club maggiormente interessato. Il futuro di Chiesa si intreccia in maniera diretta con quello di Matias Soulé e cambia anche il mercato in entrata della Vecchia Signora.

Thiago Motta supera Chiesa e valuta Soulé: Sancho in pole

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, l’arrivo di Thiago Motta a Torino avrebbe già partorito una strategia netta riguardo al dopo Chiesa: Matias Soulé resta a Torino per tutto il raduno e la prima scelta in entrata viene rappresentata da Jadon Sancho.

L’inglese è in uscita dal Manchester United, che vorrebbe riuscire a trovare una soluzione in via definitiva mentre la Juventus sta provando a strappare un nuovo prestito con il diritto di riscatto. Una trattativa che potrebbe anche prolungarsi nelle prossime settimane, anche se il giocatore ha già espresso il proprio gradimento per la destinazione italiana. Thiago Motta vuole un profilo più adatto al suo calcio rispetto a Chiesa e questo ha cambiato radicalmente il destino (almeno nell’immediato) di Matias Soulé.