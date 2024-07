Marsiglia, UFFICIALE: un altro italiano insieme a De Zerbi

Il Marsiglia annuncia un particolare “acquisto”: aumenta la presenza italiana nel club dopo l’allenatore De Zerbi

Il Marsiglia parla italiano, quest’anno. Il club francese si è affidato in panchina a Roberto De Zerbi e adesso annuncia un altro volto noto nostrano.

È arrivato infatti l’annuncio del ritorno di Fabrizio Ravanelli in società. L’ex attaccante aveva vestito la maglia del Marsiglia tra il 1997 e il 1999, ora ritorna nel club con la carica di consigliere del presidente Longoria. Tra le sue funzioni, quelle di tenere i rapporti con lo spogliatoio e anche di fare da ambasciatore della società sul palcoscenico nazionale e internazionale.

“Tornare all’OM, ​​25 anni dopo, in questo ruolo di consigliere, costituisce per me un vero motivo di orgoglio e implica anche una grande responsabilità“, le prime parole di Ravanelli, il quale non vede l’ora di iniziare questa seconda avventura marsigliese: “Il Marsiglia e i suoi tifosi rappresentano senza dubbio una delle pagine più belle della mia carriera. Torno qui con entusiasmo per mettere la mia esperienza al servizio dell’Istituzione e del Presidente Longoria”.

𝐅𝐚𝐛𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐑𝐚𝐯𝐚𝐧𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫 𝐚̀ 𝐥’𝐎𝐌 L’OM est heureux d’annoncer le retour de Fabrizio Ravanelli à l’Olympique de Marseille. L’ancien attaquant olympien revient au club en tant que conseiller institutionnel et sportif. Plus d’infos ici 👉… pic.twitter.com/hURyQN8czH — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 8, 2024

“Sono felice che Fabrizio si unisca a noi e possa portarci la sua esperienza e la sua competenza sia a livello istituzionale che sportivo – il commento di Longoria – Il suo ritorno all’OM fa parte del rafforzamento istituzionale e strutturale del club, che abbiamo intrapreso, puntando in particolare sui valori che hanno contribuito a forgiare la storia e la reputazione dell’Olympique Marsiglia”