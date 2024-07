Juventus, scelta fatta: l’attaccante per dare la caccia allo Scudetto

La Juventus insiste sul mercato, ecco l’attaccante per inseguire lo Scudetto: scelta fatta, l’Inter è avvisata

Si ritorna al lavoro, gradualmente, nei centri sportivi delle squadre di Serie A, per preparare una stagione 2024/2025 che partirà ufficialmente tra meno di un mese e mezzo. Le notizie dei ritiri ci accompagneranno, nei prossimi giorni, insieme a quelle di mercato, per iniziare a delineare i primi equilibri del nuovo campionato.

L’Inter parte sempre con i galloni da favorita, ma alle sue spalle la concorrenza incombe e non vuole certamente restare a guardare. In particolare, c’è da fare attenzione alle ambizioni della Juventus, che nelle ultime annate non è mai riuscita a lottare fino alla fine per lo Scudetto e adesso ha tutta l’intenzione di rifarsi. Ma anche le altre vogliono dire la loro, eccome.

I bianconeri ricominciano da Thiago Motta e da una rosa che verosimilmente sarà quasi del tutto stravolta al via del campionato. Un rinnovamento che a Torino sperano possa dare i propri frutti e i primi acquisti sembrano incoraggianti in tal senso. Ma quanto fatto finora da Giuntoli potrebbe non bastare e servirà qualcosa in più, specialmente in attacco.

Juventus, la coppia Sancho-Vlahovic per insidiare l’Inter

Se in casa Inter, la coppia d’attacco Lautaro Martinez-Thuram da’ garanzie assolute, le altre compagini devono praticamente tutte ricostruire nuovi equilibri e cercare di opporre ai formidabili bomber nerazzurri altrettanti giocatori dal rendimento più elevato possibile.

L’eventuale colpo Sancho, in sostituzione di Chiesa, da affiancare a Vlahovic potrebbe dare alla Juventus la spinta per lottare stavolta fino alla fine per il titolo. La coppia tra il serbo e il britannico attualmente al Manchester United è stata votata nel sondaggio proposto sul canale ‘X’ di Calciomercato.it come quella che potrebbe avere le maggiori probabilità di incidere nella corsa Scudetto, con il 43,8% dei voti. Non altrettanto potenziale in termini assoluti sembrerebbero avere le coppie Lukaku-Kvaratskhelia al Napoli (25%), Chiesa-Dybala alla Roma (19,8%) e Morata-Leao al Milan (11,5%).