Dall’Europeo alla Juve: Giuntoli piazza il colpo a sinistra

La Juventus può mettere le mani su un terzino sinistro. Ecco di chi si tratta: è stato protagonista degli ultimi Europei in Germania

E’ stato uno dei protagonisti a sorpresa degli Europei in Germania, ma nonostante una grande prova nella serata di sabato la Turchia è stata eliminata per mano dell’Olanda. La Nazionale di Vincenzo Montella esce chiaramente a testa alta, dopo aver messo in mostra tanti giovani dal futuro assicurato.

E’ stato chiaramente l’Europeo dei talento della Juve e del Real Madrid, Yildiz e Guler, ma hanno fatto bene in tanti da Demiral, protagonista assoluto degli ottavi ad Hakan Calhanoglu, che è uscito in lacrime dal campo dopo il ko contro l’Olanda. Tra i giocatori che hanno stupito, inoltre, c’è anche Ferdi Kadıoglu, che dopo aver giocato una stagione da protagonista con il Fenerbahce si è messo in mostra con la maglia della sua nazionale. Con la squadra di club ha addirittura collezionato cinquantuno presenze, riuscendo a segnare anche tre gol e a realizzare cinque assist. Ferdi Kadıoğlu è soprattutto un terzino sinistra, dotato di grande qualità, che può giocare anche a destra. Il suo piede preferito, d’altronde, è proprio il destro.

La Turchia ha lasciato gli Europei a testa alta, come detto, ma le prestazioni di molti giocatori di Vincenzo Montella non sono passate inosservate. Proprio Ferdi Kadıoglu è tra gli elementi che ha avuto maggiori attestati di stima in questi giorni. I top team lo hanno osservato da vicino in Germania.

Calciomercato Juventus, sfida alla Premier per il talento turco

Ci stanno pensando seriamente così l’Arsenal e il Liverpool. La sua valutazione è sui 25 milioni di euro, ma attenzione alla pista italiana, che lo potrebbe portare a Torino e più precisamente alla Juventus.

Il club bianconero sta valutando seriamente l’acquisto di un esterno basso mancino per alzare il proprio livello. La pista che porta a Ferdi Kadıoglu va dunque seguita con attenzione, soprattutto se Jose Mourinho dovesse confermare il proprio interesse per McKennie. Un eventuale trasferimento del centrocampista americano a Istanbul potrebbe, chiaramente, favorire un eventuale approdo del terzino classe 1999 in Italia.

Il calciomercato della Juve è dunque pronto a regalare nuove emozioni. Senza dimenticare, però, che in cima alla lista dei desideri dei bianconeri continua ad esserci Koopmeiners. La priorità adesso è l’olandese dell’Atalanta, poi si potrà pensare anche ad altri colpi. Giuntoli è intenzionato a regalare a Thiago Motta una super squadra per poter competere con l’Inter.