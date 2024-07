Caos diritti tv, otto club di massima serie a rischio fallimento

Il presidente della Lega è sotto pressione: il mancato accordo sulla vendita dei diritti televisivi potrebbe sconvolgere il massimo campionato

Il calcio ha sempre meno appeal sul mercato dei diritti tv. Questo lo vediamo nel nostro orticello, ma è un problema con cui debbono confrontarsi anche le leghe degli altri principali campionati europei. Ci sono dei club che rischierebbero addirittura il fallimento in caso di mancato accordo per la vendita dei diritti televisivi della prossima stagione.

A parlarne e scriverne è soprattutto l’Equipe, il principale quotidiano sportivo della Francia che ha dedicato un’intera pagina a quella che è a tutti gli effetti una telenovela. Una telenovela che potrebbe avere un finale drammatico, sportivamente parlando.

Secondo l’autorevole fonte transalpina, infatti, ben 8 club del massimo campionato francese, ovvero la Ligue 1, rischierebbero il fallimento a causa della mancata intesa per la vendita dei diritti tv dei prossimi cinque anni: nella fattispecie Angers, Le Havre, Auxerre, Lens, Nantes, Brest, Stade Reims e Montpellier.

Come riporta sempre ‘L’Equipe’, Dazn ha proposto 375 milioni di euro l’anno per 8 partite su 9 di ogni weekend. Con la cessione del cento per cento degli incontri a DAZN, in aggiunta ai 40 milioni di euro di beIN Sports per la Ligue 2, la Lega potrebbe sperare di ottenere complessivi 450-500 milioni per tutti e due i campionati. Ma per i club, tuttavia, rimarebbe ben poco al netto delle tasse.

L’anno scorso la Lega ha distribuito 413 milioni ai diciotto club di Ligue 1, e allo stato attuale l’anno venturo i soldi saranno ancora meno. “Il naufragio è imminente”, ha detto non a caso il presidente di una grande squadra francese.

Diritti tv, Labrune sotto pressione: svolta Ligue 1 con Warner Bros?

Il Presidente della Ligue de Football Professionnel, il classe ’71 Vincent Labrune, è ovviamente sotto pressione. La questione diritti tv sta sconguassando tutto il sistema calcio francese. Serve un accordo al più presto, in caso contrario le conseguenze potrebbero davvero essere gravissime.

Per ‘RMC Sport’, sul tavolo vi è anche una proposta della Warner Bros, che prevede l’integrazione del canale della Ligue 1 in una sorta di pacchetto ‘Max’ con serie e contenuti di altri sport in modo da fornire al pubblico tutte le partite del massimo campionato in una sola piattaforma. Tale offerta è al vaglio, ma se confermata potrebbe fruttare alla Lega più di quanto garantirebbe Dazn, nello specifico circa 600 milioni di euro l’anno a seconda del numero degli abbonati.