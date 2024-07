Bremer via dalla Juventus: il triangolo di mercato porta due rinforzi

Due nuovi giocatori per Thiago Motta con Bremer ceduto in Premier: le ultimissime di calciomercato sulla Juventus

Anche alla Juventus nessuno è incedibile. Non lo sono nemmeno quei calciatori su cui Thiago Motta considera imprescindibili per il proprio progetto tecnico. Tra questi vi è Gleison Bremer, il quale l’altro giorno non ha dato certezze circa la sua permanenza in bianconero.

Sul difensore brasiliano aleggia lo spettro della Premier League. Negli ultimi mesi si è parlato con insistenza di un forte interesse del Manchester United, ora guidato dal Ratcliffe. Il boss di INEOS è al comando anche del Nizza, club di Ligue 1 dal quale i bianconeri hanno appena preso Khephren Thuram per circa 20 milioni di euro bonus esclusi. Il figlio d’arte firmerà un quinquennale dopo le visite mediche al ‘J Medical’.

Gli ottimi rapporti tra Juve e INEOS lasciano spazio a una clamorosa suggestione di calciomercato. Nella fattispecie a un ‘triangolo’ con protagonisti, per l’appunto, il club bianconero, il Manchester United e il Nizza: “La Juventus è pronta ad entrare in una triangolazione con Nizza e United”, scrive Graziano Carugo Campi su X.

Il collega completa poi la notizia, aggiungendo i nomi dei calciatori che finirebbero coinvolti in quello che sarebbe un clamoroso intreccio di mercato: “Todibo in bianconero, Bremer a Manchester. Sancho potrebbe essere una pedina in più, in prestito. Al momento non ci sono i presupposti economici per un acquisto del francese senza cessioni”.

Juventus pronta ad entrare in una triangolazione con Nizza e United. Todibo in bianconero, Bremer a Manchester. Sancho potrebbe essere una pedina in più, in prestito. Al momento non ci sono i presupposti economici per un acquisto del francese senza cessioni. — Graziano Carugo Campi (@CampiMinati) July 8, 2024

Juventus: Todibo erede di Bremer, Sancho con l’addio di Chiesa

Da Bremer, che ha una clausola sui 60 milioni attivabile però solo nel 2025, Giuntoli farebbe cassa prendendo subito il sostituto: proprio Todibo, francese che il Football director segue dai tempi del Napoli. Per quanto riguarda Sancho, l’inglese piace molto a Motta e allo stesso dirigente juventino, ma per il suo arrivo occorrerebbe liberare spazio. Tradotto: cedere Federico Chiesa.

La vendita di Chiesa, ad ora concretamente nel mirino solo della Roma, sarebbe necessaria anche per l’assalto a Koopmeiners. la priorità della Juventus per rinforzare, o meglio dire completare il reparto di centrampo. Tornando e concludendo con Sancho, l’esterno potrebbe sbarcare a Torino in prestito oneroso più diritto di riscatto, con un contributo dello United al pagamento di parte del maxi ingaggio.