Svolta Milan, sostituto trovato: colpo più vicino

Milan, l’affare è più vicino: è stato trovato il sostituto

In attesa di capire chi sarà la prossima punta del Milan, con Zirkzee sempre più vicino al Manchester United, il club rossonero sta lavorando anche su altri fronti per regalare al nuovo tecnico Paulo Fonseca i primi innesti.

Uno di questi potrebbe essere Emerson Royal. Il terzino brasiliano è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda le possibili entrate rossonere. Il classe 1999 è sotto contratto con il Tottenham fino al 2026, ma il club rossonero non molla la presa. Al momento l’offerta rossonera è giudicata troppo bassa, con il Milan che non vorrebbe spingersi oltre i 15 milioni di euro. Il Tottenham vorrebbe qualcosa in più, una cifra tra i 20 e i 25 milioni.

Milan, Emerson più vicino: il Tottenham ha il sostituto in mano

Il Milan comunque non molla la presa. Il brasiliano sembra essere il primo nome per la fascia destra e buone notizie arrivano dal fatto che il Tottenham avrebbe già individuato il sostituto.

Come sottolinea ‘Mundo Deportivo’, il club londinese starebbe pensando di riportare a casa Kyle Walker-Peters, terzino destro attualmente al Southampton, ex Tottenham, cresciuto nel settore giovanile degli ‘Spurs’. Sarebbe lui il giocatore che il club avrebbe individuato per sostituire Emerson, che pare sempre più destinato al Milan. Il Tottenham sta studiando con grande attenzione la situazione del 27enne terzino inglese, il cui contratto con i ‘Saints’ scadrà nel 2025. Un affare a basso costo che tenta il Tottenham e che potrebbe aiutare il Milan. Tutto dipende da chi farà la prima mossa, ma l’indizio è importante per il Milan, che potrebbe presto riuscire a regalare a Paulo Fonseca il primo nuovo arrivo.