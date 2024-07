Pioli – Al Itthiad, scelta definitiva: delineato il futuro dell’ex Milan

Si delinea definitivamente il futuro di Stefano Pioli, a caccia di una nuova panchina dopo l’addio al Milan

Sono passati circa due mesi da quando Stefano Pioli ha lasciato la panchina del Milan e ora si profila definitivamente il futuro del tecnico parmense.

È passato poco più di un mese dallo scorso 27 maggio da Milan-Salernitana, match valevole per l’ultima giornata dello scorso campionato di Serie A terminato con un pirotecnico pareggio per 3-3 e ultima apparizione di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Da quel momento, si è fatto un gran parlare del futuro del tecnico parmense dopo aver trascorso cinque anni alla guida del Milan. Nelle ultime settimane, in particolar modo, si è profilata la possibilità di un accordo con il club saudita dell’Al Itthiad, ma nelle ultime ore la situazione è radicalmente cambiata.

Allo stato attuale, infatti, Stefano Pioli sembrerebbe sempre più propenso a rifiutare definitivamente l’offerta dell’Al Ittihad. Nelle ultime ore, infatti, sarebbero merse problematiche di natura contrattuale, acuite dopo le dimissioni del presidente Nazer e da cambiamenti sotto alcuni aspetti tecnici. Di conseguenza, l’ex allenatore del Milan starebbe prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di interrompere la trattativa con il club saudita.

Pioli all’Al Ittihad, la trattativa può arenarsi

Nonostante non ci sarebbe stato alcun veto da parte di Karim Benzema in merito alla trattativa per l’approdo di Pioli a Gedda, dopo i continui contatto tra il club ed il suo entourage Stefano Pioli avrebbe manifestato la volontà di fare un passo indietro.

Allo stato attuale, per l’Al Ittihad Stefan Pioli rappresentava la prima scelta per la direzione tecnica dopo l’addio di Marcelo Gallardo, il cui nome era stato accostato anche alla panchina del Milan proprio per prendere il posto di Stefano Pioli prima della decisione del club rossonero di puntare con decisione sul portoghese Paulo Fosneca. L’Al Itthiad aveva precedentemente considerato anche la pista Galtier e ora starebbe valutando l’ipotesi di ingaggiare Blanc.

La trattativa con Stefano Pioli, invece, sembra essere destinata ad arenarsi definitivamente per via delle difficoltà di natura fiscali e contrattuali. In particolar modo, al tecnico originario di Parma era stato proposto un contratto di durata triennale e un ingaggio da circa dieci milioni di euro più bonus.