Milan, il gigante e lo stile spagnolo: corsa a due per la difesa di Fonseca

Non c’è solo l’attacco da rimpolpare in casa Milan, ma anche e (forse) soprattutto la difesa: ecco la corsa a due tra il gigante e lo spagnolo

In attesa di capire chi prenderà il posto in attacco che fu di Olivier Giroud, e quindi uno tra Joshua Zirkzee e Alvaro Morata, con il primo che, però, sembra essere più vicino al Manchester United, il Milan deve pensare anche a rinforzare la difesa, uno dei reparti che più è stato colpito dagli infortuni nella stagione appena conclusa.

Se in corso d’opera, infatti, i rossoneri hanno richiamato in tutta fretta dal prestito al Villarreal Matteo Gabbia, rivelatosi per altro anche un goleador per Stefano Pioli, in questa finestra di calciomercato la dirigenza deve lavorare per sostituire il capitano della Danimarca, Simon Kjaer, che nell’ultima partita a San Siro ha salutato il pubblico di casa dopo quattro anni e mezzo a Milano. Tra i tanti giocatori che potrebbero fare al caso di Paulo Fonseca, due spiccano sugli altri: da una parte c’è un gigante come Strahinja Pavlović, dall’altra il difensore spagnolo Robin Le Normand.

Il Milan al bivio per quanto riguarda il difensore centrale: è corsa a due tra Pavlović e Le Normand

Per quanto riguarda il serbo, classe 2001, già in precedenza era stato accostato al Milan, ma su cui ci sarebbe forte anche l’interesse del Napoli, impegnato in un restyling senza precedenti in questa finestra di calciomercato.

L’asse con i rossoneri per il calciatore, che dal ritiro della Serbia aveva espresso la sua volontà di venire a giocare in Italia – era stato scartato alle visite mediche con la Lazio qualche anno fa – potrebbe favorirli non poco nella corsa, anche se non saranno ammessi sconti da parte del Salisburgo, che valuta il cartellino del giocatore 20-25 milioni di euro.

Per quanto riguarda, invece, il difensore centrale della Spagna (che per altro salterà la semifinale contro la Francia perché squalificato, l’esborso economico sarebbe un po’ più alto. La Real Sociedad, infatti, per veder partire Le Normand vuole 50 milioni di euro, ovvero la clausola rescissoria prevista sul contratto in scadenza fra due anni.

Se il primo sarebbe quasi una scommessa, che potrebbe fruttare al Milan una futura ricca plusvalenza se le cose dovessero andare secondo i piani, per quanto riguarda il secondo, invece, ci sarebbe semplicemente da battere la concorrenza sul tempo, specialmente quella dell’Atletico Madrid, il club più avanti per ‘rubare’ il difensore ai baschi.