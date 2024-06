Il nuovo gigante per la difesa del Milan: parte la caccia europea

Il Milan ha tutta l’intenzione di rinforzare la sua difesa e potrebbe puntare su un talento molto interessante e dal gran fisico, oggi impegnato a Euro 2024

I sogni del Milan ripartiranno da Paulo Fonseca e dalla volontà di allestire la squadra migliore possibile per puntare dritta verso lo scudetto già il prossimo anno, ma potrebbero intrecciarsi con quelli di un calciatore impegnato in nazionale in queste settimane, e che potrebbe fare la differenza per il suo popolo, anche oggi.

Uno dei reparti che i rossoneri hanno intenzione di rinforzare è certamente la difesa. Il capitolo più scuro per il club di Milano è stato proprio quello dei gol subiti, con una retroguardia che ha traballato a lungo per tutta la stagione e che è stata continuamente vittima di molti gravi infortuni muscolari. In molti hanno dato la colpa alla preparazione effettuata da Stefano Pioli, pur riconoscendo allo stesso tempo la necessità di migliorare la squadra.

È così che le idee del Milan potrebbero incrociarsi con il percorso della Serbia, in particolare per Strahinja Pavlovic, un gigante da 194 centimetri d’altezza che sa comandare la sua linea difensiva e sfruttare la fisicità a suo vantaggio.

Pavlovic è la nuova idea del Milan in difesa: i costi dell’operazione

Il centrale gioca ancora nel Salisburgo, ma la sensazione è che non resterà lì a lungo prima dell’approdo in una big conclamata del calcio europeo. Ha esordito in nazionale maggiore nel 2020, a soli 19 anni, e ha già totalizzato 35 presenze, mettendo a segno anche quattro gol.

Stiamo parlando, quindi, di un prospetto che ha già sviluppato una personalità importante e molto bravo nel gioco aereo. Il grande problema per i rossoneri potrebbe essere la sua valutazione. Chi vorrà Pavlovic dovrà sborsare 25 milioni di euro e questa cifra potrebbe anche salire notevolmente.

Se la Serbia, e anche il centrale, dovessero essere protagonisti a Euro 2024, allora si potrebbe arrivare anche a 35-40 milioni di euro, con le big di Bundesliga in prima fila. Intanto, oggi il Milan potrà seguirlo oggi nel big match contro l’Inghilterra, un bel banco di prova per testare la sua forza in difesa.