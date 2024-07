Lo scambio fa impazzire Inzaghi: nuovo difensore, ma perde un gioiello

L’Inter è concentrata sulla difesa in questa fase del calciomercato: il nuovo centrale, però, rischia di costare anche un gioiello caro a Inzaghi

Gli ultimi rumors sul calciomercato dell’Inter impongono importanti riflessioni sulla difesa e le nuove gerarchie da soddisfare in quella zona del campo. Stefan de Vrij ha rubato l’occhio ed è stato decisivo nel match tra Olanda e Turchia, valido per i quarti di finale di Euro 2024, e intanto le possibili offerte dall’Arabia Saudita imporrebbero una riflessione approfondita da parte dei nerazzurri.

In caso di proposta da 10-15 milioni, il guadagno non sarebbe poco per le casse nerazzurre, considerato anche il risparmio sull’ingaggio. Visto anche l’infortunio di Tajon Buchanan e la necessità di schierare Carlos Augusto sulla fascia sinistra, servirà assolutamente un nuovo difensore, possibilmente un braccetto di sinistra.

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, sono diversi i centrali in via di valutazione per la società di Milano, ma intanto il lavoro di intermediari e agenti potrebbe portare in viale della Liberazione nuovi profili e nomi fino a questo momento inesplorati. In tal senso, occhio a un tesserato della Fiorentina che potrebbe tornare di moda, ma con un sacrificio importante in ballo.

La Fiorentina scambierebbe Milenkovic con Asllani: il punto sull’affare

La Fiorentina, infatti, è disposta a fare di tutto per regalare Kristjan Asllani a Raffaele Palladino. Il regista piace tanto all’ex Monza, che con lui segnerebbe una nuova epoca del gioco viola dopo l’addio di Arthur. La valutazione dell’Inter, però, è molto alta e si attesta sopra i 30 milioni di euro, motivo per cui ci sarebbe bisogno di inserire una contropartita tecnica per far decollare l’affare.

Secondo quanto riportato da ‘InterLive’, il nome giusto potrebbe essere quello di Nikola Milenkovic, vecchio pallino di Piero Ausilio, almeno prima del rinnovo di contratto. In realtà, come sottolineano dal sito tematico sui campioni d’Italia, Marotta sarebbe subito intenzionato a dire di no per diverse ragioni.

Il serbo non è il profilo che serve – è principalmente un braccetto di destra – e la cessione di Asllani sarebbe effettuata solo in caso di forte guadagno, visto che è stato promosso come vice Calhanoglu e piace molto a Inzaghi. Per l’Inter sono altri i nomi che restano in ballo, e tra questi non c’è più Alessandro Buongiorno, ormai sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli.