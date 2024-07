La Roma mette la freccia, trattativa calda per Gallo: la situazione

La Roma punta uno dei terzini più interessanti dell’ultimo campionato di Serie A e la trattativa con il Lecce è molto calda

Domani 8 luglio comincerà ufficialmente il ritiro estivo della Roma, che ha vissuto la prima tappa già oggi pomeriggio col raduno dei calciatori a Trigoria. Un solo volto nuovo se si fa eccezione per il giovanissimo Buba Sangare, oltre ovviamente a tutti i vari talenti del settore giovanile che sono comunque tantissimi. Chi potrebbe arrivare a breve è Enzo Le Fée, la Roma sta lavorando per chiudere la questione col Rennes avvicinandosi alle richieste dei francesi. Ma nel frattempo i giallorossi sono all’opera anche per regalare a De Rossi gli altri acquisti per puntellare una rosa quasi da rivoluzionare. Un po’ in tutti i reparti.

Compresa la fascia sinistra, che non conterà più su Leonardo Spinazzola dopo la scadenza del contratto ma ripartirà da Angelino. Lo spagnolo è un tipo di calciatore che piace tantissimo a De Rossi, si è guadagnato il riscatto dal Galatasaray. Ma ovviamente non può restare da solo, per cui la Roma ha ripreso i contatti per Antonino Gallo del Lecce. Del terzino italiano se ne parla in chiave Roma da mesi, anche per il curioso legame con DDR e il suo staff: il vice di De Rossi, l’ex Lecce Guillermo Giacomazzi è infatti il suocero di Gallo. E oltre a questo ovviamente si tratta di un giocatore funzionale, reduce da una buonissima stagione e che soprattutto ha costi contenuti come cartellino e ingaggio. In questo momento si tratta di un’operazione molto calda, anche se da Trigoria frenano. La trattativa è reale per il classe 2000 che da diversi anni sta facendo registrare una crescita interessante. Nell’ultima stagione 35 partite e 3 assist con il Lecce: va limato l’accordo tra i club che hanno rapporti ottimi. Intanto Gallo si sta godendo le vacanze tra Mykonos e la Puglia, precisamente nel Salento.