Juventus, affare Calafiori: “Formula vietata, sanzione pesante”

Riccardo Calafiori potrebbe trasferirsi all’Arsenal e non alla Juventus e spunta la “formula vietata”: chiedono una sanzione pesante

La Juventus ci ha provato a lungo, ma ora sembra che l’Arsenal sia sul rettilineo finale della trattativa. Riccardo Calafiori con il suo Europeo è riuscito ad incrementare ulteriormente l’interesse nei suoi confronti e a diventare sempre più uomo mercato.

Il desiderio di Thiago Motta di portarlo con sé a Torino sembra essersi infranto davanti a due ostacoli: il primo rappresentato dalla valutazione fatta dal Bologna (intorno ai 50 milioni di euro), il secondo che ha preso le forme di Arteta e dell’interesse concreto dell’Arsenal. Proprio i Gunners dovrebbero essere la prossima squadra del 22enne difensore cresciuto nella Roma che, in passato, non ha mai negato il desiderio di fare un’esperienza in Premier League.

Desiderio che, al contrario di quello di Thiago Motta, potrebbe presto realizzarsi con buona pace della Juventus che deve virare su altri obiettivi. Proprio sul trasferimento di Calafiori arriva un giudizio che alimenta i ‘sospetti’ e che riguarda la percentuale dovuta al Basilea sulla rivendita del calciatore, una percentuale di circa il 40%.

Calciomercato Juventus, affare Calafiori: “Comproprietà mascherata”

Graziano Campi su X parla proprio dell’affare Calafiori e si sofferma su un aspetto che incide non poco sulla valutazione che ne fa il Bologna: la percentuale sulla rivendita che si è assicurata il Basilea al momento del passaggio in rossoblù.

Campi avanza dubbi sulla regolarità della formula pattuita la scorsa estate: “Leggo che il Bologna incasserebbe meno del 50% di quanto l’Arsenal pagherà Calafiori. Il resto andrebbe al Basilea – il suo tweet che ha scatenato numerosi commenti – . Cosa sarebbe questa se non una comproprietà (mascherata) e quindi una formula vietata da anni e passibile di sanzione pesante?”.

Lo stesso autore del post specifica poi perché considera la percentuale sulla rivendita una formula non regolare e simile alla comproprietà. “Per me sopra il 40% è comproprietà mascherata. Zirkzee e Calafiori, leggo”, specifica tirando in ballo anche l’attaccante olandese sul quale il Bayern Monaco vanta una percentuale di rivendita simile.

Entrambi i calciatori sono destinati a lasciare il Bologna in questa finestra di mercato con la trattativa per l’attaccante, cercato soprattutto da Milan e Manchester United, che al momento è frenata dalle commissioni richieste dal suo agenti di circa 15 milioni di euro. Una cifra che stanno rappresentando un problema per definire l’affare con una delle due società.