Follia dell’ex Serie A: espulso col Var dopo un intervento killer

Follia dell’ex Cagliari Nandez: il centrocampista uruguaiano è stato espulso col Var dopo un intervento killer nei quarti di finale di Coppa America contro il Brasile

Non ci sarà l’attesissima finale di Coppa America tra Argentina e Brasile. Nella notte, infatti, i verdeoro sono stati eliminati ai calci di rigore nei quarti di finale contro l’Uruguay.

Decisivo anche l’errore del neo bianconero Douglas Luiz. La partita è terminata 0-0 dopo i tempi supplementari, nonostante la superiorità numerica della Seleçao dal minuto 74. Danilo e compagni non sono riusciti a capitalizzare il vantaggio di uomini in campo dopo la follia dell’ex Cagliari Nahitan Nandez, ceduto dal club sardo all’Al-Qadisiya dopo la salvezza raggiunta con Ranieri.

Il centrocampista uruguaiano è entrato duramente sulla caviglia di Rodrygo, rischiando di fare molto male alla stella del Real Madrid. Dopo aver estratto il cartellino giallo, l’arbitro è stato richiamato al monitor del Var e non ha avuto dubbi: rosso diretto per l’ex Serie A che non ha comunque compromesso la qualificazione della Celeste.