Juventus, è già bufera sul nuovo acquisto: è successo nella notte

È già bufera sul nuovo acquisto della Juve. Primi dubbi dei tifosi su Douglas Luiz: il centrocampista sbaglia il rigore decisivo e condanna il Brasile all’eliminazione dalla Coppa America. Le reazioni dei tifosi

Sono andati in archivio anche i quarti di finale di Euro 2024 e Coppa America. Rimangono in corsa nei due tornei Spagna-Francia e Olanda-Inghilterra e Argentina-Canada ed Uruguay-Colombia. Nella notte sono stati protagonisti anche i bianconeri Danilo e Douglas Luiz.

Il Brasile è clamorosamente eliminato dalla Coppa America. Decisivi i calci di rigore, falliti per i verdeoro da Militao e proprio dal neo bianconero Douglas Luiz. Il centrocampista acquistato dall’Aston Villa ha colpito il palo, condannando i suoi all’eliminazione. Fra i tifosi della Juve cominciano così ad insinuarsi i primi dubbi sulle potenzialità del neo acquisto fatto sul calciomercato. Douglas Luiz ha vissuto l’intera Coppa America da riserva, non è stato mai schierato titolare dal CT ed è sempre subentrato negli ultimi minuti di gioco. Così è stato anche nel match di quarti di finale contro l’Uruguay: il centrocampista è entrato in campo all’81’, sbagliando poi il calcio di rigore che si è rivelato decisivo per la Seleçao.

Douglas Luiz condanna il Brasile in Coppa America: la reazione dei tifosi della Juve

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Errore dal dischetto di #DouglasLuiz ed eliminazione del Brasile dalla CoppaAmerica contro l’Uruguay.

Ora è omologato.

DL è un giocatore della @juventusfc pic.twitter.com/PDBzgYgmMo — Sua Altezza (@Bubu7tee) July 7, 2024

Douglas Luiz è un Campione

☺️☺️☺️ — Mc Race (@antonio_race) July 7, 2024

Facciamo che rigori Douglas Luiz non ne tira — M P (@savethepisqua) July 7, 2024

posso tranquillamente dire con assoluta certezza che Douglas Luiz sarà un flop alla Juve,dal rigore che ha battuto mi ha dato le vibes di uno che si caga sotto nei momenti importanti, mi dispiace dirlo ma è così,soldi e due giocatori buttati,ci risentiamo a stagione conclusa 🥲 — il maestro (@ilmaestro27) July 7, 2024

Non male il nuovo acquisto dei gobbi Douglas Luiz, rigore sbagliato e Brasile eliminato dalla Coppa America dall’Uruguay! 🤣 — Vittorio Finardi (@vikfinardi) July 7, 2024