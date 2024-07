Taylor, bufera infinita: Germania furiosa, lanciata una petizione

L’arbitro inglese Anthony Taylor protagonista della sfida tra Spagna e Germania: è furia tedesca

La prima sfida dei quarti di finale di Euro 2024 tra Germania e Spagna è stata caratterizzata dall’episodio del mancato fischio per fallo di mano di Cucurella su tiro di Musiala.

Il tocco di braccio del giocatore del Chelsea è netto, ma l’arbitro Taylor ha lasciato correre e anche il Var Massimiliano Irrati non ha richiamato il fischietto inglese. Una decisione forse dovuta a quella che è stata la posizione di Fullkrug o il possibile tocco di mano del centravanti del Borussia Dortmund, fatto sta che il mancato fischio ha scatenato la rabbia di tutto il popolo tedesco. Il ct Nagelsmann in conferenza stampa non ha nascosto la sua amarezza, presentandosi in lacrime davanti ai microfoni, mentre il vice allenatore Sandro Wagner sarebbe piombato negli spogliatoi insultando l’arbitro inglese. Un clima tesissimo alla fine della partita, con Taylor che ha dovuto attendere più di un’ora prima di poter lasciare lo stadio.

Germania, furia contro Taylor: “Nove volte su dieci è rigore”

La rabbia tedesca non si è comunque placata neppure col passare del tempo. “Che giustificazione c’è?” si è chiesta la ‘Bild’ nella prima pagina odierna. Segno che non possa esserci alcun tipo di giustificazione al mancato fischio.

‘Kicker’ invece ha bocciato completamente il fischietto inglese. Voto 5 (il più basso, 1 è il più alto): “Nessuna linea mantenuta nei contrasti e nei rigori”. Critiche anche da ex giocatori della Nazionale tedesca. Thomas Hitzlsperger, ex giocatore della Lazio e della Nazionale tedesca non riesce a comprendere la decisione del fischietto britannico: “Per me non ha senso. Direi che in nove casi su dieci la decisione è fischiare un rigore. Perché la Germania non ne ottenga uno qui è un mistero per me”. Della stessa lunghezza anche l’ex stella del Bayern Monaco, Bastian Schweinsteiger: “Nove volte su dieci è rigore. Qualcuno deve spiegarmelo”.

Nel frattempo alcuni supporters tedeschi hanno lanciato sulla piattaforma ‘Change.org’ una petizione per fare in modo che la Uefa non faccia più arbitrare il fischietto inglese, già protagonista di un episodio simile nella finale di Europa League tra Roma e Siviglia. I tedeschi hanno chiesto nella petizione che Taylor non arbitri più alcuna gara nelle competizioni internazionali. Staremo a vedere quella che sarà la decisione di Roberto Rosetti, non soddisfatto della prova dell’arbitro, anche per i 14 gialli estratti durante il match.