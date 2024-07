Spagna-Germania, bufera contro Taylor: “Non riesco a capire”

Polemiche dopo Spagna-Germania per il rigore non concesso da Taylor ai tedeschi nei supplementari: frasi al veleno a fine partita

Spagna-Germania consegna alla storia la partita forse più bella di Euro 2024 fin qui, che si risolve con la vittoria degli iberici al 119esimo, a un passo dai rigori. Ma negli occhi resta anche, poco prima, la decisione controversa dell’arbitro Taylor (e di Irrati al Var) di non concedere il rigore ai tedeschi per un netto fallo di mano di Cucurella su tiro di Musiala.

Una decisione che è stata duramente contestata dai giocatori tedeschi in campo, dalla panchina, da tutto lo stadio di Stoccarda. E a fine gara dal Ct teutonico Nagelsmann, che in tv ha dichiarato: “Sui rigori sono anni che cerco di capire perché gli arbitri non decidano aspettando gli sviluppi della situazione e poi perché non vadano a valutare potendo avere a disposizione migliaia di replay. Cucurella non fa un movimento molto innaturale, ma se la palla va chiaramente verso la porta lui la ferma con la mano e non importa se sia involontario. Il rigore che abbiamo avuto con la Danimarca era molto meno netto”.