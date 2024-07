Super jackpot per gli Europei: la cifra che ha lasciato tutti a bocca aperta

Dagli Europei può arrivare un contributo economico davvero importante: ecco il jackpot da capogiro a cui tutti ambiscono

Anche senza l’Italia di Luciano Spalletti, che pure non ha regalato grande spettacolo nelle quattro partite disputate, gli Europei in Germania continuano a regalare grandi emozioni.

Ne sanno qualcosa, per esempio, la Spagna e la Francia, che si sono qualificate in semifinale, ma anche la stessa nazionale di casa e il Portogallo che invece hanno dovuto abdicare alle prime in due gare che sono sembrate delle vere e proprie finali anticipate, specialmente quella tra i tedeschi e gli spagnoli in cui i primi hanno avuto qualcosa da recriminare all’arbitro Anthony Taylor.

In attesa di capire come si finirà di comporre il quadro delle semifinaliste, e quindi chi avrà la meglio tra l’Inghilterra e la Svizzera, ancora in campo, e la Turchia e l’Olanda, chi arriverà a giocarsi la finale all’Olympiastadion di Berlino il 14 luglio alle ore 21, si porterà a casa oltre che la gloria eterna (o quasi), anche un grosso contributo economico che farà felice soprattutto la federazione. Anche chi, però, non riuscirà nell’intento di trionfare nella capitale della Germania potrà comunque consolarsi con un bel gruzzoletto.

Jackpot da sogno per gli Europei: quanto guadagna chi vince la competizione Uefa per nazionali

Partendo dal presupposto che qualsiasi Nazionale che si è qualificata alla fase finale degli Europei si è già intascata 9,25 milioni di euro, la Spagna è sicuramente la squadra che incasserebbe di più qualora dovesse riuscire a superare tutti gli scogli previsti dal campionato Uefa.

Al momento, avendo superato i gironi vincendo tre partite su tre, per cui era previsto un premio di un milione per ciascuna vittoria, ed essendo arrivata in semifinale – il passaggio agli ottavi valeva 1,5 milioni, quello ai quarti 2,5 e quello alla penultima fase altri 4 – ha già portato a casa più di 20 milioni di euro, che potrebbero diventare più di 28 se, appunto, dovesse vincere il torneo: cinque milioni, infatti, spettano a chi si qualifica in finale e altri tre arrivano a chi la vince.

Per le altre nazionali, come per esempio la Svizzera o l’Inghilterra, ma anche la Francia e le altre che sono arrivate a giocarsi i quarti, il jackpot dovrebbe essere leggermente più basso, ma solo perché nessuno, a parte gli uomini di Luis de la Fuente, è uscito a bottino pieno dai gironi (ahinoi).