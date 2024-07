“Spalletti si dimetta”: si riaccende la polemica sul ct azzurro

È passata una settimana dall’eliminazione dell’Italia contro la Svizzera a Euro 2024: si riaccende la polemica su Spalletti

Sette giorni dopo la vittoria sull’Italia, la Svizzera saluta Euro 2024 perdendo ai calci di rigore con l’Inghilterra. E si riaccende la polemica sul commissario tecnico azzurro.

Sette giorni fa l’Italia veniva eliminata da Euro 2024, perdendo 2-0 con la Svizzera nel match valevole per gli ottavi di finale. Una sconfitta cocente, che ha rimarcato tutti i limiti degli azzurri emersi già durante la fase a gironi e non solo. L’eliminazione dal torneo in corso in Germania ha fatto finire sulla graticola il commissario tecnico Luciano Spalletti, con molti tifosi e appassionati a chiederne le dimissioni dopo il triplice fischio del match di Berlino.

E invece il tecnico toscano e il presidente federale Gabriele Gravina hanno deciso di andare avanti, senza fare passi indietro, come ribadito nel corso della conferenza stampa tenuta all’indomani dell’eliminazione per mano della Svizzera. Una decisione che ha indispettito milioni di sportivi, ancor di più dopo le ultime partite andate in scena in Germania tra ottavi e quarti di finale.

Italia eliminata, chieste le dimissioni di Spalletti

Nelle ultime ore la Spagna – che nella fase a gironi aveva annullato l’Italia – ha vinto solo allo scadere dei tempi supplementari con la Germania e la Svizzera, pur arrivando ai calci di rigore, è stata eliminata dall’Inghilterra.

Proprio in merito si è espresso il giornalista Fabio Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia’, il quale su X ha commentato con amarezza: “Vedere come la Germania abbia giocato alla pari con la Spagna e come l’Inghilterra abbia schiacciato la Svizzera nei primi trenta minuti fa capire bene come l’Italia non ci fosse con la testa”. Ecco perché Ravezzani rivolge un appello al commissario tecnico Luciano Spalletti “teorico degli uomini forti dai destini forti”.

L’appello è chiaro: “Faccia una cosa da uomo forte: si dimetta” ha concluso Fabio Ravezzani, racchiudendo il pensiero di moltissimi tifosi e appassionati di calcio, i quali hanno individuato anche in Luciano Spalletti uno dei principali responsabili del fallimento tecnico dell’Italia a Euro 2024, con gli ottavi di finale raggiunti solo grazie al gol di Mattia Zaccagni allo scadere della partita con la Croazia dato che – guardando i risultati delle altre – gli azzurri non sarebbero passati come una delle migliori terze, mancando così clamorosamente la qualificazione alla fase finale della competizione.