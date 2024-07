Maledizione Italia, scoppia il caso a poche ore dalla partita: cosa sta succedendo

L’Italia è ormai fuori da Euro 2024, ma la maledizione azzurra si è scagliata su una squadra ben precisa: cosa sta succedendo

L’addio dell’Italia a Euro 2024 e alla difesa del titolo conquistato nel 2021 è ormai notizia vecchia. Le modalità e i termini con cui gli azzurri hanno lasciato la competizione, però, stanno ancora scatenando polemiche, un po’ per la prestazione incolore e parecchio deludente contro la Svizzera, un po’ per le scelte di Luciano Spalletti.

Resta la certezza che il movimento debba cambiare dalle sua fondamenta e che si debba tornare a puntare davvero sui giovani, le loro qualità e la spregiudicatezza che solo i più piccoli hanno nell’approccio al pallone. Gli Europei stanno comunque andando avanti e oggi proprio la Svizzera, che ci ha condannato al ko e alla bufera mediatica, si giocherà la semifinale contro l’Inghilterra.

Gli elvetici stanno mostrando un bel gioco e grandi consapevolezze nell’approccio al match, ma sanno bene anche che non sarà facile eliminare gli uomini di Southgate che, pur senza esprimere un gioco spumeggiante, restano favoriti per il passaggio del turno. L’Italia ha lasciato anche una piccola maledizione a chi l’ha eliminata: i problemi fisici all’uomo chiave, Granit Xhaka.

La Svizzera affronta l’Inghilterra con il terrore Xhaka: come sta il mediano

Il centrocampista e capitano della Svizzera, fondamentale anche per la conquista del titolo in Germania per il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, potrebbe infatti non partire titolare nella partita degli elvetici contro l’Inghilterra che vale l’accesso alla semifinale degli Europei.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, infatti, prima della partita contro l’Italia, in cui è stato uno dei migliori in campo, la nazionale di Yakin si è allenata a tirare i calci di rigore, e Xhaka ha avvertito un dolore all’adduttore destro. Pur avendo giocato dal primo minuto contro gli azzurri di Luciano Spalletti, però, in via precauzionale, il giocatore classe 1992 non si è allenato in gruppo questa settimana, salvo arrivare a ieri in cui, invece, si è aggregato al resto dei compagni per tutta la durata della rifinitura.

Il commissario tecnico della Svizzera, che non ha sciolto del tutto le riserve prima della gara fondamentale contro l’Inghilterra, ha spiegato in conferenza stampa che “Granit è un giocatore molto esperto. È stato in grado di allenarsi ed è in forma. Conto al 100% su di lui e penso che farà una partita molto importante con i suoi compagni di squadra”. Tutto, però, si dovrà dimostrare alle 18, stasera.