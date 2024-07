Il Real Madrid spiazza tutti: colpo in casa Inter

Un giocatore dell’Inter finisce nel mirino del Real Madrid: ultime notizie di mercato dalla Spagna che spiazzano i nerazzurri

Le vie del mercato sono infinite, lo sappiamo, e nelle prossime settimane, quelle in cui la maggior parte della sessione di trattative si compirà, possiamo aspettarci praticamente di tutto. Anche intrecci imprevisti che riguardino la Serie A e i top club.

Un mercato che fin qui ha disatteso le previsioni, in senso positivo, per l’Inter, che aveva una certa preoccupazione, alla fine del campionato, per il suo futuro. Ma il cambio di proprietà da Zhang al fondo Oaktree non ha fatto rima, come si temeva, né con ridimensionamento né tanto meno con smantellamento. Il fondo statunitense ha mantenuto la struttura portante del club, anzi provvedendo alla nomina, tutt’altro che simbolica, di Marotta come presidente, e quanto accaduto successivamente ha chiarito che l’intenzione è valorizzare la società. Blindati big come Lautaro Martinez e Barella, non dovrebbero esserci addii pesanti tra i big e anzi la campagna di rafforzamento, fin qui, con i colpi Zielinski, Taremi e Josep Martinez fa ben sperare. Eppure c’è qualche interista che potrebbe dire addio. Su un calciatore della rosa di Inzaghi, c’è addirittura il Real Madrid.

Calciomercato Inter, il Real Madrid vuole Bisseck: colpo di scena

I ‘Blancos’ di Ancelotti avrebbero posato gli occhi su Yann Bisseck, il difensore tedesco che lo scorso anno, pur non partendo con i galloni da titolare, ha fatto parte del supporting cast e si è guadagnato una certa visibilità

21 presenze con due gol e due assist rappresentano uno score decisamente non male per lui, con una rete pesantissima, tra l’altro, in quel di Bologna, per decidere un match molto tirato. Secondo ‘As’, il Real starebbe valutando il profilo di Bisseck perché molto più economico rispetto a Leny Voro, per il quale il Lille continua a sparare molto alto, oltre i 60 milioni di euro.