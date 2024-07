È il giorno dell’Inter a Euro 2024: i due nomi che cambiano il destino del club

L’Inter potrebbe essere protagonista oggi a Euro 2024, anche se indirettamente: i due nomi che potrebbero cambiare il calciomercato nerazzurro

La pressione di mantenere il titolo di campione d’Italia e di tornare a fare molto bene anche in Champions League anima le intenzioni dell’Inter, che però dovrà dire la sua anche in ottica calciomercato per far sì di arrivare fino alla fine in tutte le competizioni.

Marotta e Ausilio hanno già portato a termine delle operazioni importanti, chiudendo l’arrivo di Taremi e Zielinski e blindando anche l’affare Josep Martinez per la porta, che affiancherà Yann Sommer tra i pali e prenderà il posto di Emil Audero. Anche da Euro 2024, potrebbero arrivare delle indicazioni decisive per la Beneamata, con due nomi impegnati oggi in campo e destinati a essere tra i protagonisti.

Ci riferiamo sicuramente alle partite tra Inghilterra-Svizzera e Olanda-Turchia, destinate ad animare la competizione continentale e a chiudere i quarti di finale nel tardo pomeriggio di oggi, chiudendo il tabellone in programma per la semifinale. In questi due match, ci sono due nomi che potranno fare al caso dei nerazzurri e che sono già al centro di trattative di calciomercato: ecco la loro situazione.

Da de Vrij a Ndoye: come Euro 2024 può cambiare il destino dell’Inter

Iniziamo dalla partita tra Inghilterra e Svizzera, dove sarà ancora una volta tra i protagonisti Dan Ndoye. L’esterno si è messo in luce con la maglia del Bologna nell’ultima stagione, dimostrando di essere uno dei migliori della Serie A in dribbling e nell’uno contro uno, nonostante abbia dimostrato un po’ di allergia al gol nella prima parte d’anno.

La sua velocità sta facendo male praticamente a tutte le avversarie agli Europei e l’Inter continua a tenerlo d’occhio, ben consapevole che la sua valutazione sta salendo a dismisura proprio per via della sua partecipazione alla competizione. Con il rinnovo di Dumfries è molto difficile che i nerazzurri decidano di investire 25 milioni di euro per lui, se non impossibile, ma è comunque una pista da tenere d’occhio.

In campo con l’Olanda, invece, ci sarà Stefan de Vrij, su cui sono piombate le sirene dall’Arabia Saudita. Con una valutazione tra i 10 e i 15 milioni di euro, da lui passa tanto del calciomercato dell’Inter, perché in caso di addio si potrà investire su un nuovo centrale, magari su un braccetto di sinistra.