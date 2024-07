Arriva la penalizzazione: il campionato inizia con un -7 in classifica

Verdetto shock della giustizia sportiva, le irregolarità costano care al club: il campionato inizierà con 7 punti di penalizzazione in classifica

Si entra nel vivo del calciomercato e si avvicina, gradualmente, l’inizio dei campionati. Poco meno di un mese e mezzo al via ufficiale della nuova stagione, con equilibri che stanno iniziando a delinearsi. E una classifica che potrebbe essere sconvolta già adesso dai verdetti della giustizia sportiva, con una squadra importante chiamata a una partenza ad handicap.

Il rispetto delle norme finanziarie, come sappiamo, è sempre più cruciale nel calcio odierno. E le violazioni possono costare care. Come potrebbe accadere al Leicester, dopo le numerose penalizzazioni già inflitte lo scorso anno in Premier League. Ancora una volta, la norma chiave è quella del vincolo del passivo di bilancio sul mercato da contenere all’interno dei 105 milioni di sterline negli ultimi tre anni. Non essendo riuscito il club, entro il 30 giugno, a rientrare al di sotto di detta soglia, secondo ‘Football Insider’ il club neopromosso in Premier dovrebbe incappare in un -7 in classifica. Non potendo neanche contare su uno sconto di pena come avvenuto per altre squadre, che hanno avuto, rispetto alle Foxes, un atteggiamento maggiormente collaborativo nei confronti degli enti calcistici britannici.