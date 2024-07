“Silenzio-assenso Figc”: ci risiamo con le plusvalenze, nuova bufera Juventus

La Juventus si ritrova nuovamente al centro delle polemiche e viene tirata in ballo anche la Figc: si preannuncia un nuovo polverone

La Juventus di nuovo al centro delle polemiche. Colpa di Cristiano Giuntoli e degli affari che il Football Director ha già chiuso: quello di Douglas Luiz in particolare, con Iling Junior e Barrenechea che hanno fatto il percorso opposto e sono andati all’Aston Villa.

Affare complessivo da 50 milioni di euro, con i due calciatori bianconeri valutati rispettivamente 14 e 8 milioni più bonus. Operazioni che, come si specifica nel comunicato della Juventus, sono da ritenersi separate, formula avallata da alcuni esperti consultati dal club piemontese che comunque specifica che le eventuali plusvalenze saranno messe a bilancio soltanto nella semestrale al 31 dicembre 2024 che sarà approvata a febbraio 2025.

Ad ogni modo, la scelta di separare i due affari in entrata e uscita con l’Aston Villa è stata sottolineata da diverse parte e c’è anche chi evidenzia i rischi connessi a questo modus operandi.

Juventus, Pistocchi attacca su Douglas Luiz: indagine della Consob

Ad esempio, su X, Maurizio Pistocchi è andato all’attacco della Juventus e che riportato alla luce vecchi scambi finiti sotto la lente d’ingrandimento delle istituzioni.

In particolare il giornalista fa riferimento allo scambio Cambiaso-Dragusin, per il quale la Consob ha aperto un nuovo procedimento lo scorso anno. Nel dettagli Pistocchi nel tweet scrive: “Con un comunicato stampa, la Juventus ha annunciato di aver concluso l’acquisto dall’Aston Villa di Douglas Luiz per 50 milioni e di aver ceduto alla stessa società Iling Junior – costo 14 milioni – e Barrenechea – costo 8 milioni – realizzando una plusvalenza di 17,4 milioni grazie alla quale acquisterà dal Nizza Khephren Thuram”.

Un’operazione sulla quale Pistocchi nutre sospetti: Tutto molto bello – aggiunge nel tweet – , anche se la Consob sul tema la pensa diversamente: nel novembre scorso ha aperto un nuovo procedimento contro la Juventus per il mancato rispetto del principio contabile internazionale IAS38 nell’operazione Cambiaso-Dragusin, nonostante gli “esperti” consultati dal club bianconero avessero avallato l’operazione”.

Così il giornalista arriva ad una dura conclusione: “Evidentemente, alla Juve sanno già di potersi giovare del silenzio/ assenzio della FIGC in attesa che tra un po’ di anni la giustizia ordinaria emetta i suoi verdetti”. Tema scottante quindi con le plusvalenze della società bianconera che tornano a far discutere e finiscono nell’occhio del ciclone, facendo riecheggiare i fantasmi del passato quando il caso plusvalenze causò una dura penalizzazione e fece infuriare non poco il popolo juventino.