Scambio con il nemico in Serie A: così la Juventus si ‘libera’ di Arthur

La Juventus, oltre agli acquisti, deve anche cedere i calciatori che non rientrano nei piani di Motta, come Arthur: scambio con il nemico

Ora l’importante è cedere. Chiusi gli arrivi di Douglas Luiz, Di Gregorio e Thuram, per la Juventus ora la priorità è liberarsi di tutti quei calciatori che non rientrano nei progetti di Thiago Motta o che economicamente non fanno parte del nuovo corso bianconero.

L’esempio più lampante è quello di Federico Chiesa: come raccontato da Calciomercato.it, la Roma è l’unica squadra italiana che si è mossa in maniera concreta e la trattativa prosegue in maniera positiva, anche se servirà tempo per definirla nei dettagli. Affare da 20-25 milioni di euro, considerato il contratto in scadenza tra un anno, con De Rossi che aspetta l’esterno convinto di poterlo rilanciare ad alto livello.

Chiesa, ma non solo nei dialoghi tra Juventus e Roma. Nel corso dei contatti che ci sono stati in questi giorni, infatti, le due società avrebbero ipotizzato anche un’altra trattativa, uno scambio che potrebbe andare a coprire le esigenze delle due squadre.

Calciomercato Juventus, possibile scambio con la Roma

Un affare slegato da quello di Chiesa, ma che potrebbe decollare nelle prossime settimane. A parlare è Edoardo Mecca su X, raccontando che “tra i ragionamenti effettuati tra Juve e Roma, si è parlato anche di un interesse dei giallorossi per Arthur e della Juve per Zalewski, come alternativa di Cambiaso a sinistra”.

Arthur è rientrato in bianconero dopo il prestito alla Fiorentina e, per stessa ammissione del suo agente Federico Pastorello, non resterà a Torino ancora a lungo. Si cerca una sistemazione e la Roma potrebbe intrigare l’ex Barcellona che in giallorosso potrebbe prendere il posto di un altro sudamericano, Paredes, per il quale potrebbe esserci un interesse da parte dei club della Saudi Pro League.

Zalewski, invece, sarebbe profilo perfetto per la Juventus: giovane ma già con una discreta esperienza, dai costi contenuti, l’identikit perfetto per fungere da alternativa a Cambiaso sull’esterno della retroguardia bianconera. Un’idea per il momento e nulla di più, ma un’ipotesi che potrebbe accendersi improvvisamente e rendere rovente l’asse tra la Capitale e Torino.

Non solo Chiesa quindi tra Juventus e Roma, lo scambio Zalewski-Arthur potrebbe rappresentare un’alleanza (almeno sul mercato) per due società che negli anni sono state sempre delle storiche rivali in Serie A. Vedremo se l’idea diventerà concreta e si dissolverà al caldo di un calciomercato che anche per il nostro campionato si preannuncia bollente.