Euro 2024, la Spagna la spunta sulla Germania al 119esimo: Merino l’uomo della semifinale

Euro 2024, primo quarto di finale dalle emozioni clamorose: la Spagna elimina 2-1 la Germania, gol decisivo di Merino a un passo dai rigori

I quarti di finale di Euro 2024 iniziano col botto. Partita meravigliosa tra Spagna e Germania, risolta per gli iberici al 119esimo da un colpo di testa di Merino dopo l’1-1 dei regolamentari siglato da Dani Olmo e Wirtz. Delusione tremenda per i padroni di casa, la Spagna si candida ancor di più a favorita per il successo finale.

Il primo tempo parte all’insegna dell’aggressività: gioco spezzettato, tanti falli e a farne le spese è Pedri costretto ad abbandonare il campo per infortunio al 6′, lasciando il posto a Dani Olmo. Di grandi occasioni non se ne vedono, anche se sono i tedeschi a fare qualcosa in più con Havertz che in un paio di circostanze si rende pericoloso. All’intervallo però si va sullo 0-0.

La ripresa parte con la Spagna che prova a prendersi il campo. Morata fallisce una buona occasione da gol da pochi passi, non sbaglia invece Dani Olmo che al 51′ fa esplodere i tifosi spagnoli: 1-0 e tedeschi chiamati a rimontare.

Nagelsmann manda in campo Fullkrug per trovare il pareggio e l’attaccante si rende subito pericoloso: solo il palo gli dice no. I minuti passano e la Spagna vede avvicinarsi la vittoria, ma la Germania non molla: Unai Simon sbaglia il rinvio, Havertz ne approfitta e con un pallonetto sfiora il gol.

Il pareggio però è nell’aria ed arriva puntuale quando al novantesimo manca appena un minuto: è Wirtz ad uscire vincitore con una conclusione da dentro l’area che non lascia scampo al portiere spagnolo. È l’1-1 che significa supplementari anche perché Muller nell’ultima azione manda fuori una conclusione da posizione ravvicinata.

Nei supplementari, botta e risposta, Oyarzabal e Wirtz sfiorano il palo in diagonale dal limite dell’area. Proteste furibonde dei tedeschi per un fallo di mano di Cucurella che Taylor non sanziona con il rigore, poi Fullkrug quasi trova il colpo di testa giusto ma Unai Simon si supera. Ci si avvia verso i rigori, ma Dani Olmo trova Merino tutto solo, al 119esimo, per il colpo di testa vincente che manda la Spagna in semifinale e la Germania all’inferno. Anche se il recupero da’ ancora emozioni clamorose: Fullkrug, di testa, sfiora il palo e il nuovo pareggio, Carvajal si immola su Musiala e viene espulso

SPAGNA-GERMANIA 2-1 (dts): 51′ Dani Olmo (S), 89′ Wirtz (G), 119′ Merino (S)