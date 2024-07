DIRETTA Euro 2024, Spagna-Germania 0-0 | Si parte LIVE

La prima partita valida per i quarti di finale di Euro 2024 vede di fronte la Spagna e la padrona di casa Germania

Dopo due giorni di stop, si torna in campo per le partite valide per i quarti di finale di Euro 2024. Ad aprire il venerdì ci pensa una sfida attesissima e dal pronostico impossibile: la Spagna affronta la Germania.

Le ‘Furie Rosse’, guidate in panchina dal commissario tecnico Luis de la Fuente, sono arrivate a questo punto dopo aver conquistato il primo posto nel gruppo B, lo stesso dell’Italia di Luciano Spalletti, a punteggio pieno e aver battuto negli ottavi di finale la sorprendente Georgia di Willy Sagnol e Kvicha Kvaratskhelia: 4-1 il risultato finale, dopo l’inziale svantaggio a causa di un’autorete di Le Normand. Di contro, i padroni di casa del commissario tecnico Julian Nagelsmann hanno tutta l’intenzione di vincere il trofeo europeo e battere i temibili rivali spagnoli. Per giocarsi questa partita, dopo aver conquistato il primo posto nel girone A, hanno battuto nel turno precedente la Danimarca di Christian Eriksen con il più classico dei risultati: 2-0 siglato da Kay Havertz e Jamal Musiala. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘MHPArena’ di Stoccarda.

FORMAZIONI UFFICIALI SPAGNA-GERMANIA

SPAGNA (4-3-3): Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Ruiz; Yamal, Morata, Williams. CT. De la Fuente

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer, Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Erem Can, Kroos; Musiala, Gundogan, Sane; Havertz. CT. Nagelsmann

ARBITRO: Anthony Taylor (Inghilterra)