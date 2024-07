Juventus, annuncio UFFICIALE: ha firmato fino al 2026

La Juventus ha annunciato la firma del nuovo contratto fino al 30 giugno 2026: c’è il comunicato ufficiale

È arrivato l’annuncio ufficiale. La Juventus ha annunciato la firma sul contratto fino al 30 giugno 2026: è Paolo Montero ad aver allungato ulteriormente il suo contratto con la società bianconera.

Lo scorso anno alla guida della Primavera, l’allenatore uruguaiano aveva poi chiuso la stagione sulla panchina della prima squadra. È stato, infatti, il tecnico che ha sostituito Allegri nelle ultime due giornate di campionato dopo quanto accaduto nella finale di coppa Italia. Per lui un esordio d da ‘grande’ niente male con un pareggio spettacolo contro il Bologna e la vittoria contro il Monza.

Ora però, con l’arrivo di Thiago Motta sulla panchina bianconera, per lui c’è un’altra esperienza in cantiere: guidare la Next Gen. È questo l’incarico che ha ufficializzato quest’oggi la società, con Montero che prenderà il posto di Brambilla sulla panchina della formazione B della società piemontese.

Non solo l’investitura come nuovo allenatore della Nex Gen ma anche il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2026.

Juventus, Montero in Next Gen: le prime dichiarazioni

Grande soddisfazione ha espresso ovviamente Paolo Montero dopo l’annuncio della Juventus.

L’allenatore ha pronunciato le sue prime parole da tecnico della seconda squadra bianconera sui canali ufficiali del club, ringraziando la Juventus “per la fiducia riposta in me” e dicendosi orgoglioso di poter “continuare ad allenare in questo Club”.

“Il mio primo obiettivo sarà quello di aiutare i miei giocatori a proseguire il loro percorso di crescita – le parole di Montero- . Entusiasmo, allegria, passione e senso di appartenenza saranno i nostri principi fondamentali e proprio quest’ultimo, il senso di appartenenza a questa maglia, sarà il valore più importante da trasmettere a questi ragazzi”.