Euro 2024, squalifica UFFICIALE: salta i quarti di finale

Euro 2024, la squalifica è UFFICIALE: il calciatore salterà la sfida dei quarti di finale. È arrivata la decisione della UEFA

L’attesa decisione della UEFA è ora ufficiale. Il calciatore è stato squalificato per due turni e salterà il match dei quarti di finale.

Merih Demiral è stato squalificato dalla UEFA per due giornate dopo aver esultato con il “saluto del lupo”, un gesto associato al movimento nazionalista di estrema destra dei “Lupi Grigi”. L’esultanza è avvenuta dopo il gol del 2-0 firmato dall’ex Juventus nella vittoria degli ottavi di finale contro l’Austria. A riportare la notizia, anticipando l’ufficialità, è il quotidiano ‘Bild’: Demiral salterà i quarti contro l’Olanda e l’eventuale semifinale.

La UEFA conferma così la propria linea in merito al divieto di messaggi politici durante l’Europeo. Anche l’albanese Arlind Daku era stato squalificato per due partite dopo che, in occasione di Croazia-Albania, aveva incitato i propri tifosi intonando cori nazionalisti. L’esultanza di Demiral ha anche creato un caso diplomatico tra Germania e Turchia, che dopo il match di martedì hanno convocato i rispettivi ambasciatori per chiarire la vicenda.

Euro 2024, da Demiral a Bellingham: la decisione della UEFA sull’inglese

Niente squalifica, invece, per Jude Bellingham. Sempre secondo la ‘Bild’, infatti, la stella del Real Madrid dovrà pagare solo una multa di 20.000 euro per la sua esultanza contro la Slovacchia.

Dopo il gol in rovesciata nel recupero, il classe 2003 aveva celebrato la rete mettendo le mani sui genitali davanti alla panchina slovacca. Bellingham è stato graziato dalla UEFA e sarà regolarmente in campo contro la Svizzera nei quarti di finale.