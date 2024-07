Richiesta choc per l’interista: “Sette giornate di squalifica”

Ecco cosa è successo. La richiesta e la presa di posizione sono davvero importanti per il giocatore dell’Inter, protagonista dell’accaduto

L’Olanda è tra le otto squadre che giocherà i Quarti di finale di Euro 2024. La Nazionale Orange ha eliminato senza molti problemi la Romania, con un netto 3 a 0. Un 3 a 0, maturato grazie alla rete di Gakpo e la doppietta di Malen nel finale.

Tra i protagonisti della sfida c’è stato anche Denzel Dumfries, autore di un’ottima prova sulla propria fascia di competenza. Il giocatore, con il quale l’Inter è in trattativa per il rinnovo, però, all’81esimo, a 9 minuti dalla fine, si è fatto notare anche un per un atteggiamento non proprio sportivo.

Inter, Dumfries nel mirino: “Simulazione ridicola”

Sui social nelle ultime ore stanno circolando le immagini che mostrano Dumfries che sta palesemente simulando dopo un presunto contatto di gioco con Alibec.

Il comportamento del nerazzurro non è passato inosservato ed è stato aspramente criticato dal collega Mirko Nicolino, che sul proprio profilo X non ha usato troppi giri di parole per condannare il gesto di Dumfries, non certo nuovo a questi atteggiamenti: “Sette giornate di squalifica – esordisce il giornalista -. Bisogna estirpare queste simulazioni ridicole, anche perché oggi con gli strumenti che abbiamo non sfuggono agli occhi delle telecamere”