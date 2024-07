Dal sesto cambio alla pausa calma: le nuove regole arbitrali per il 2024-25

Le ultime news Serie A riguardano le nuove regole arbitrali introdotte dall’IFAB per la stagione 2024-25. Tra le novità: sesto cambio, rigori e pausa calma

Mentre gli Europei e la Coppa America entrano nel vivo con le gare dei quarti di finale delle Nazionali, per i club di calcio si avvicina la data del raduno e del ritiro precampionato. La stagione 2024-25 non vedrà solo novità a livello di calciomercato, ma anche di regole arbitrali.

Come ogni anno l’IFAB, ossia l’organo che si occupa di aggiornare il regolamento del gioco del calcio, ha pubblicato la circolare con cui ha reso noto le novità per i prossimi campionati. Diverse le regole che hanno subito una modifica, la prima delle quali abbiamo già imparato a vedere ad Euro 2024: a parlare con gli arbitri dovranno essere soltanto i capitani, gli altri calciatori che protesteranno con i direttori di gara verranno ammoniti. Per quanto riguarda i portieri, è stato aumentato da 6 ad 8 secondi il tempo limite per tenere il pallone tra le mani: trascorso tale tempo, l’arbitro comminerà un calcio di punizione indiretto per la squadra avversaria. Tripla novità sul calcio di rigore: il fallo di mano che evita una segnatura non verrà più punito automaticamente con il cartellino rosso. Se il tocco è volontario il giocatore verrà espulso, se involontario ma punibile verrà ammonito. Inoltre il pallone dovrà essere posizionato in modo che tocchi una parte del centro del dischetto e infine il tiro verrà ripetuto soltanto se chi fa invasione prima della battuta impatta poi sulla successiva azione.

Calcio, cos’è e come funziona il Cooling Off Period

Tra le novità più importanti introdotte dall’IFAB c’è quella della possibilità di operare una sesta sostituzione. Ma questa potrà essere fatta soltanto qualora un calciatore abbia subito una commozione cerebrale e siano già stati usati tutti gli slot per i cinque cambi.

Il cambiamento più clamoroso, infine, riguarda l’introduzione del Cooling Off Period, che in italiano è stato tradotto con Pausa Calma. Qualora la partita si accenda nei toni e ci siano battibecchi o addirittura risse, l’arbitro potrà sospendere il gioco e invitare i capitani e gli allenatori a richiamare tutta la squadra nella rispettiva area tecnica affinché venga riportata la calma tra i calciatori prima della ripresa del gioco. Una sorta di time out che si va ad aggiungere al Cooling Break nei periodi di caldo eccessivo.